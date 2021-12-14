Guatemala declara luto nacional por la muerte de migrantes en Chiapas

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que el país entrará en un periodo de luto nacional por la muerte de 55 migrantes que viajaban en un tráiler en una carretera en Chiapas el jueves pasado.

El luto fue anunciado este lunes y durará tres días. En ese tiempo, la bandera de Guatemala se mantendrá a media asta en el Palacio Nacional de la Cultura y todos los edificios gubernamentales.

Duelo nacional en todo el territorio de la república de Guatemala durante tres días, por el lamentable fallecimiento de guatemaltecos a consecuencia del accidente suscitado en Tuxtla Gutiérrez.

La noticia también se dio a conocer a través de Twitter, en donde el presidente compartió la foto de un listón negro acompañado de condolencias.

En honor a las víctimas del accidente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, declaramos tres días de duelo nacional. Expreso mi más sentido pésame a las familias y ruego a Dios por su descanso eterno. pic.twitter.com/KR0TL8xQ5Z — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) December 13, 2021

Asimismo, el mandatario y su gobierno expresaron su pesar y mandaron sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente.

Por último, Giammattei hizo un llamado para que toda la población guatemalteca se solidarice con las familias de los muertos, por la pérdida irreparable que sufrieron.

Autoridades de Guatemala y México trabajan para esclarecer los hechos

El accidente en Chiapas sucedió cuando un tráiler que contenía más de 100 migrantes en su interior, se volcó en la carretera, provocando la muerte de 55 personas.

Al momento, las autoridades de México trabajan con Guatemala para repatriar a las víctimas mortales y los que continúan heridos en los hospitales mexicanos, cifra que supera las 100.

De igual forma, las investigaciones para determinar la causa del accidente y los posibles responsables están en curso.

Autoridades dan a conocer el índice de migración en Guatemala

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, tan solo en el 2020, se registraron un total de 29,256 personas que emigraron a Estados Unidos.

De dicha cifra, se identificó que al menos 1,025 eran menores de edad, algunos acompañados y otros solos.

De igual forma, el Instituto dio a conocer que la cifra de personas deportadas por Estados Unidos en 2020 bajó en comparación con el 2019, pues el año pasado se registró un total 15,115, mientras que en el 2019 fueron 54,599.

Por otra parte, México deportó a un total de 13,484 guatemaltecos durante el 2020 vía terrestre.

