¡Desgarradoras historias! Las atrocidades cometidas por terroristas de Hamás en guerra en Israel

Los ataques del grupo terrorista de Hamás continúan y cada vez son más las desgarradoras historias que salen a la luz mediante las redes sociales acerca de la guerra en Israel.

Este grupo terrorista está integrado por milicianos yihadistas que no pierden la oportunidad de mostrar su crueldad absoluta a la hora de asesinar a inocentes y secuestrar a civiles. “Persisten las atrocidades que se cometieron en la pequeña comunidad que sigue siendo un escenario activo mientras los soldados limpian trampas explosivas y recuperan los cuerpos de decenas de víctimas”, reportó Nicole Zedek, periodista de "i24NEWS" desde la localidad de Kibbutz Kfar Aza.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

Hamás asesina abuelita y quema a una familia entera en refugio

Gina, una abuelita de 90 años, que cuando se enteró que los terroristas de Hamás habían irrumpido en su comunidad, corrió a esconderse en su cuarto de seguridad. Sin embargo los militantes de Hamás la sacaron de su refugio y la mataron a sangre fría en la sala de su casa.

Posteriormente, los terroristas siguieron a otra casa en donde quemaron vivos a todos los miembros de una familia que se resistieron a salir del refugio en el marcvo de la guerra en Israel.

Guerra en Israel: Las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás|“X/IsraelinSpanish”

Familia entera secuestrada por Hamás

Los terroristas de Hamás secuestraron a toda su familia. Se llevaron a dos pequeñas niñas, Raz y Aviv Asher, también se llevaron a su madre, Doron Asher y a la abuela, Efrat de 67 años.

El padre de familia se enteró del secuestro de sus seres amados mediante un video redes sociales en donde se muestra como Hamás se llevó por la fuerza a Efrat, Doron, Raz y Aviv permanecen secuestradas en la Franja de Gaza.

Guerra en Israel: Las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás|“X/IsraelinSpanish”

Médico asesinado por terroristas de Hamás

Daniel Levi, era un médico originario de Perú que vivía en una comunidad en el sur de Israel. Cuando los terroristas de Hamas se infiltraron en su comunidad, comenzaron a masacrar a decenas de personas.

Levi, hizo que su familia huyera se fuera de su comunidad mientras que este amante de su profesión se quedó para ayudar en la atención de los heridos, sin embargo, los desalmados de Hamás lo asesinaron como parte de sus atrocidades perpetradas en su guerra en Israel.

Guerra en Israel: Las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás

|“X/IsraelinSpanish”

Miles de inocentes mueren en en conflicto entre Israel y los terroristas de Hamás

Más de mil 900 personas han muerto en el recrudecimiento del conflicto entre Israel y los terroristas de Hamás. Los milicianos yihadistas han asesinado a más de mil personas y han dejado heridas a cerca de tres mil personas del lado de la “Nación Hebrea”. Mientras que un total de 921 palestinos han perdido la vida y otros cuatro mil 630 han resultado heridos en los ataques aéreos israelíes contra la Franja de Gaza y Cisjordania.

Todos estos inocentes han resultado ser víctimas de Hamás, organización terrorista que ejecuta a sangre fría a ancianos inocentes y que quema vivas a las personas dentro de sus propias casas.