Palestinos relatan cómo escaparon del bombardeo de Israel contra torre residencial en Franja de Gaza

Un grupo de palestinos residentes en la Franja de Gaza contaron cómo fue que consiguieron escapar después de que los ataques aéreos lanzados por Israel, derribaran una torre residencial.

Hamás, el Movimiento de “Resistencia Islámica de Palestina” lanzó un ataque sorpresa masivo contra Israel durante la jornada del pasado sábado 7 de octubre 2023, y el ejército israelí respondió con varias rondas de ataques aéreos en contra de la Franja de Gaza. Conforme al departamento de salud de Palestina, al menos 413 palestinos habían perdido su vida en la represalia israelí en Gaza, hasta la jornada del domingo.

Palestinos se cuestionan por qué Israel atacó un edificio civil en Franja de Gaza

La Torre Watan, una construcción muy conocida en Gaza, fue uno de los varios edificios atacados por las fuerzas israelíes. Mientras se abren camino entre los escombros, los residentes palestinos se preguntan por qué este edificio civil fue uno de los objetivos atacados.

Mohamed Al-Bawab, un residente local señala que: “El ejército israelí apuntó a la torre con un misil de advertencia y, después de eso, disparó un misil F-16 y la destruyó. La torre es un edificio de oficinas y también una torre residencial. No había hombres armados ni nada. Todos los apartamentos quedaron completamente derribados e inhabitables. Todos los vecinos que vivían en la torre tuvieron que ser desplazados; viven ahora con parientes o en otros lugares”.

Shadi Al-Hassi, otro residente platicó acerca de la confusión generada durante la noche de los ataques y afirmó que apenas tuvieron tiempo de escapar: “Vivía en una casa lejos de mi familia. Me escapé de casa a la una de la madrugada, junto con mi hijo y mi esposa. Escapamos de los ataques y llegamos a otro lugar, que precisamente fue objetivo de un ataque. Nos asustamos al ver toda la escena, al ver que nos rodeaban las llamas. No sabíamos lo que estaba pasando. Nadie nos llamó para alertarnos de que evacuásemos la casa. Llamé a la Defensa Civil, y ellos vinieron a sacarnos a las 04:30 horas de la madrugada. Honestamente, no pudimos salir debido al peligro extremo y el miedo, y mi padre sufrió una lesión en la cabeza. Como puede ver, no existe ningún lugar seguro en la Franja de Gaza. La torre no tenía combatientes de la resistencia ni nadie armado. La torre contaba con despachos de abogados, cafeterías, peluquerías y casas de cambio de moneda. No había necesidad de apuntar a la torre”.

Terroristas de Hamás matan a más de 700 personas en Israel

En medio de la escalada de violencia, los ataques lanzados por parte de los terroristas de Hamás, han matado al menos a 700 personas en Israel hasta el momento. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su nación entraba “en estado de guerra” y ordenó una movilización total de los reservistas.

Por otra parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, convocó una reunión de emergencia a la que asistieron altos funcionarios, quienes enfatizaron el derecho del pueblo palestino a defenderse contra las fuerzas militares y colonos israelíes.