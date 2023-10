Guerra entre Israel y Hamás en vivo: Últimas noticias del conflicto hoy 11 de octubre

Israel forma gobierno de emergencia y gabinete de guerra

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel y Benny Gantz, líder del partido Unidad Nacional de dicho país, anunciaron que formaron un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra.

En un comunicado, anunciaron que el gobierno no aprobará leyes ni tomará decisiones que no estén directamente relacionadas con la conducción de la guerra, lo cual implica que la reforma judicial propuesta por Netanyahu no avanzará mientras funcione este gobierno.

Única planta de energía en Gaza deja de operar

La única planta de energía en Gaza dejó de funcionar después de que se quedaron sin combustible, aseguró Galal Ismail, jefe de la autoridad energética de Gaza a la cadena estadounidense CNN.

Las personas que vivan en la Franja de Gaza aún pueden usar generadores de energía para tener electricidad, pero debido al bloqueo realizado en las fronteras por Israel, el combustible comienza a escasear

Presidente de Brasil llama a proteger a niños palestinos e israelíes

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, llamó a proteger a los niños israelíes y de Palestina, ante el conflicto desatado desde el fin de semana pasado. En su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, pidió que el grupo extremista Hamás libere a los niños de Israel que secuestró.

“Más debe liberar a los niños israelíes que han sido secuestrados de sus familias. Israel debe cesar el bombardeo para que los niños palestinos y sus madres puedan dejar la Franja de Gaza y cruzar la frontera con Egipto. Debe de haber un mínimo de humanidad en la locura de la guerra”, afirmó el mandatario brasileño.

Lula da Silva aseveró que es necesaria una intervención humanitaria de forma urgente, así como un cese al fuego en defensa de los menores de edad de ambos bandos. Añadió que Brasil, que presiden de forma provisional el Consejo de Seguridad de la ONU, se unirá a los esfuerzos para llevar al conflicto a un “final inmediato y definitivo”.

Apelo do Presidente Lula em defesa das crianças palestinas e israelenses



Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, @antonioguterres, e à comunidade internacional para que, juntos e com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos… — Lula (@LulaOficial) October 11, 2023

Israel congeló cuenta bancaria relacionada con Hamás

La policía israelí congeló una cuenta bancaria del banco británico Barclays vinculada a la recaudación de fondos para el grupo militante palestino Hamás. En un comunicado, la dependencia de Israel señaló que la unidad cibernética tuvo colaboración con la policía de Gran Bretaña para congelar esta cuenta bancaria.

¿Por qué inició el conflicto entre Israel y Hamás?

El conflicto entre Israel y el grupo extremista islámico Hamás data desde la creación del estado de Israel, ya que este surgió en 1947, en 1917, Gran Bretaña mostró su apoyo para el establecimiento de una nación judía en Palestina a través de la Declaración de Balfour.

Sin embargo, este documento no especificó qué sucedería con la población árabe originaria, lo cual desató tensión y conflictos entre árabes y judíos.

En 1948 ocurrieron batallas árabe-israelíes, debido a la incursión de fuerzas de Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano. Un año después se logra un armisticio y de forma temporal, se depara el territorio jordano y Gaza es nombrado como territorio egipcio. En 2007, Hamás se hace con el control del territorio, después de que Israel se retiró de Gaza en 2005. El grupo extremista no reconoce la existencia del Estado israelita.

¿Cuántos muertos suman por la guerra entre Israel y Hamás?

Al menos hay mil 200 personas muertas en Israel, entre ellos, varios menores que fueron masacrados por integrantes de Hamás.

Mientras que en gaza, debido a los bombardeos israelíes en respuesta a la agresión del fin de semana pasado, la cifra de muertos está en al menos mil 55 personas, según oficiales palestinos.