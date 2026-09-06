Estados Unidos ataca e Irán responde: Nueva serie de bombardeos en el golfo Pérsico y estrecho de Ormuz

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar este sábado 5 de septiembre luego de una serie de ataques contra embarcaciones y buques militares en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Primero, el Ejército estadounidense atacó a tres petroleros iraníes, según denunció la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), por lo que Teherán respondió con bombardeos contra embarcaciones vinculadas con Estados Unidos y contra dos buques de guerra que operaban en la región.

Bombardeos entre Estados Unidos e Irán

La Fuerza Aeroespacial iraní lanzó misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor lanzamisiles de la Armada estadounidense. De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), ambas embarcaciones consiguieron evadir los ataques y no se registraron personas heridas entre el personal.

La CGRI también informó que sus fuerzas atacaron tres barcos petroleros que, según su versión, navegaban por rutas no autorizadas en el estrecho de Ormuz. Además, aseguró que otras tres embarcaciones relacionadas con Estados Unidos fueron atacadas en diferentes zonas.

El estrecho de Ormuz permanece como uno de los principales puntos de presión dentro del conflicto, pues Irán bloqueó el paso marítimo tras el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y desde entonces ha exigido autorización a los buques que buscan atravesarlo.

🚨 Irán atacó varios buques vinculados a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria iraní.



Estos navegaban por una ruta "no autorizada". Esto ocurre en respuesta al ataque previo de Washington contra buques iraníes. pic.twitter.com/Zhv0CRZDQF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 6, 2026

Tras los enfrentamientos, la Armada iraní emitió una advertencia dirigida a las embarcaciones que se encuentren en el golfo Pérsico o en las proximidades del estrecho.

El Ministerio de Exteriores iraní condenó las acciones estadounidenses contra los barcos mercantes de su país en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

Más de 19 muertos por recientes bombardeos de Estados Unidos

Los nuevos enfrentamientos ocurren después de una semana de intensos ataques estadounidenses, los cuales según autoridades de Irán, fueron los más severos en más de un mes y dejaron al menos 19 personas muertas.

Como respuesta, Teherán efectuó ataques contra objetivos en Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, asegurando que se trataba de instalaciones militares estadounidenses.

