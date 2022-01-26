Hijo de John Lennon subasta NFT de los Beatles

El hijo de John Lennon, Julian, está subastando piezas de recuerdo relacionadas con los Beatles, incluidas tres guitarras que le regaló su padre y notas escritas a mano sobre la canción de 1968 'Hey Jude', pero no físicamente.

En cambio, la subasta "Lennon Connection: The NFT Collection" es una venta de tokens no fungibles (NFT), un tipo de activo digital.

Cada postor ganador podrá reclamar la propiedad de un archivo digital descrito como un "coleccionable audiovisual" en el que Julian Lennon narra un "recuerdo sincero y específico".

"Algunas personas han dicho 'Bueno, ¿alguna vez considerarías vender estas cosas?' Y voy a decir no. Esto es muy, muy personal y creo que esta es una forma de compartir las cosas de una manera única", dijo Lennon, quien es un cantautor, escritor y artista.

Registration and Bidding is now open for Lennon Connection: The NFT Collection. In collaboration with @JuliensAuctions x @YellowHeartNFT , a portion of the proceeds will be donated to @TWFFofficial to offset carbon via @nori. Learn more at https://t.co/6l5nzO1CHJ pic.twitter.com/bvG7EHAX88 — Julian Lennon (@JulianLennon) January 24, 2022

Las ofertas se pueden realizar en línea o en una subasta física en Beverly Hills. Los pagos están permitidos en varias criptomonedas, incluidas bitcoin, ether y dogecoin.

Una parte no especificada de las ganancias se donará a la White Feather Foundation, que Julian Lennon dijo en un tuit que "compensaría" las emisiones de carbono vinculadas a la subasta a través de un mercado de eliminación de carbono llamado Nori.

La tecnología blockchain utilizada para NFT y criptomonedas ha sido criticada por su gran huella de carbono.

Julian Lennon admitió que tuvo que llamar a su hermanastro Sean para comprender completamente qué son las NFT.

"Ahora creo que tengo una imagen mucho más clara, aunque todavía me pierdo de vez en cuando cuando pienso demasiado en la situación porque es complicada pero no lo es, y para que lo entiendas, realmente tienes que ser paciente y absorber lo que realmente se te está explicando o diciendo. Así que siento que tengo una comprensión razonable en este punto de lo que son las NFT".

La beatlemanía tuvo un resurgimiento durante el período festivo después de que el director Peter Jackson lanzara el extenso documental 'The Beatles: Get Back' en Disney+.

El creciente interés en los criptoactivos ha llevado a las casas de subastas tradicionales como Christie's a las ventas de NFT. La subasta de los NFT de los Beatles está a cargo de Julien's Auctions y YellowHeart NFT y cierra el 7 de febrero.

NFT de los Beatles

Los NFT usan blockchain para registrar quién posee un archivo digital, como una imagen, video o texto.

Aunque los NFT a veces se venden junto con artículos físicos, como una especie de certificado digital de autenticidad, poseer un NFT no confiere la propiedad del artículo subyacente, sino que puede considerarse como una especie de derecho para fanfarronear de manera digital.

Sin embargo, tales ventas han explotado en popularidad, con obras de arte NFT que se venden por millones de dólares.

En este caso, los compradores de los NFT de los Beatles no recibirán una guitarra ni un papel físico. Lo que obtendrán es una unidad de registro de datos de blockchain que sus billeteras criptográficas poseen un NFT vinculado a un archivo digital que muestra el artículo.

Lennon dijo: "Obtendrán la única copia digital del artículo real en sí y la narración que hago es específica de eso, viene con el NFT, por lo que es único. Lo único que se puede hacer con él es revenderlo. Eso es todo".

Las ofertas en el NFT de la guitarra fueron de $ 50,000 a partir del martes por la tarde.

La venta también incluye una NFT que representa una imagen de un abrigo afgano que usó John Lennon en el set de la película de 1967 "Magical Mystery Tour" y una NFT de una imagen de una capa negra que usó en la película de 1965 "Help!". Las últimas ofertas en estos fueron de $ 8,000 y $ 6,000 respectivamente.