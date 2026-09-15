“Policías de redes": La polémica comisión de Morena que enciende las alarmas por censura en internet

Los diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila, encendieron las alarmas al proponer una comisión especial para investigar la “injerencia digital” y supuestas tendencias artificiales en redes sociales dirigidas desde el extranjero. Argumentando defender al gobierno de la 4T de campañas de desprestigio, buscan otorgar facultades de vigilancia digital al Congreso. La iniciativa provocó un rechazo inmediato en el PRI y el PAN, quienes advierten sobre el riesgo de un fraude electoral, la invasión de funciones del INE y un claro atentado contra la libertad de expresión.

La propuesta desató críticas en plataformas digitales por los antecedentes de ambos legisladores. Usuarios recordaron que la esposa de Gutiérrez Luna obligó a una ciudadana a disculparse públicamente por cuestionar sus aspiraciones, mientras que Ávila enfrenta constantes reclamos de la prensa por difundir información dudosa. Ante esto, la oposición exigió frenar estas pretensiones de censura y exigió a Morena detener el uso de la estructura pública para realizar campañas proselitistas adelantadas rumbo a los comicios de 2027.