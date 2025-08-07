La austeridad de la 4T: Este es el desfile de lujos no declarados de Sergio Gutiérrez y “Dato Protegido”

Sergio Gutiérrez Luna parece tener el sueño frustrado de vivir y vestir como un rockstar, pues lejos de la austeridad que promueve su partido, tanto él como su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, también señalada como “Dato Protegido”, han exhibido un vestuario y accesorios de lujo que han sido minuciosamente analizados por el periodista Jorge García Orozco.

Con prendas y accesorios que ascienden a cifras de millones de pesos, hay un claro contraste con el salario que ambos perciben en la Cámara de Diputados.

El viaje de Andy López Beltrán no es la única piedra en el zapato morenista; Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, viaja y viste como rockstar junto a su esposa, la diputada Diana Barreras.



El outfit que visten incluye relojes de 185 mil pesos, anillos de 102… pic.twitter.com/D0s7I44SgT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

El guardarropa millonario de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa

El análisis de las publicaciones de la pareja en sus redes sociales ha revelado una colección de artículos de alta gama.

Aquí @Sergeluna_S con unas chamarra Ferrari de 12 mil pesos, demostrando que él también aprendió a usar el poder con humildad, igualito que Andy López Beltrán. pic.twitter.com/A2BOih8vbg — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 6, 2025

Para Sergio Gutiérrez Luna, se han identificado piezas como:



Una mochila de 12 mil 500 pesos

Lentes de 11 mil pesos

Zapatos de la marca Ferragamo valuados en 17 mil pesos

Chamarras que van desde los 12 mil hasta los 27 mil pesos.

A estos artículos se suman un anillo de casi 50 mil pesos

Relojes cuyo valor individual asciende a los 185 mil pesos.

Los lujosos outfits de Sergio Gutiérrez y su esposa|X: @jorgegogdl

Por su parte, el guardarropa de su esposa, Diana Karina Barreras, no se queda atrás. Entre los artículos que ha mostrado en sus redes destacan:



Chamarra de 32 mil 500 pesos.

Anillo de 102 mil pesos.

Collar de diamantes de 115 mil pesos.

Collar Botegga Veneta de 16 mil pesos

de 16 mil pesos Anillo Tifanny Paloma’s graffiti Love de 17 mil 500 pesos

Dato Protegido utilizando un conjunto BCBGMaxAzria de 16 mil 500 pesos.|@jorgegogdl.

Más allá de los artículos de uso personal, la pareja también ha mostrado disfrutar de viajes en clase premier, con boletos que alcanzan los 50 mil pesos por persona. Según los análisis, el valor total de los bienes de lujo que Sergio Gutiérrez Luna y su esposa han hecho públicos en sus redes sociales se estima en 5 millones de pesos.

¿Cuánto es el sueldo mensual de un diputado?

La cifra del patrimonio del matrimonio Gutiérrez-Barrena resulta particularmente llamativa si se compara con el sueldo mensual de un diputado federal en San Lázaro, que ronda los 131 mil pesos.

Mientras la 4T promueve un gobierno cercano al pueblo y sin excesos, las imágenes de la pareja de diputados exhibiendo su riqueza dejan en claro un contraste inaceptable.