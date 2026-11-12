Trayectoria del frente frío 5: Lluvias intensas, evento de Norte y aguanieve azotarán México hasta el domingo 15 de noviembre

Las condiciones por frentes fríos vuelven a tomar fuerza en gran parte del país para este fin de semana. El frente frío número 5 avanza sobre la frontera noreste y el Golfo de México, al tiempo que un nuevo sistema frontal se acerca por el noroeste.

Esta combinación de fenómenos dejará lluvias intensas, rachas fuertes de viento y hasta caída de aguanieve en zonas altas.

Esta es su trayectoria y qué estados resentirán más los cambios del clima.

Trayectoria del frente frío 5 sobre el Golfo de México

Durante este jueves y viernes, el frente frío número 5 se extenderá desde la frontera noreste hacia el litoral del Golfo de México.

En su recorrido, interactuará con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, provocando lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, Puebla y Oaxaca, además de chubascos en el centro del país y la Península de Yucatán.

🥶 La masa de aire frío asociada al #FrenteFrío 5 favorecerá un descenso de las temperaturas durante la tarde de este jueves en entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.



✔️ Ante los cambios de temperatura, abrígate adecuadamente y presta especial atención a… pic.twitter.com/CEDXKI5msT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 12, 2026

Masa de aire frío se combina con el frente frío 5

La masa de aire frío que acompaña a este fenómeno impulsará un evento de Norte en las zonas costeras.

Se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en partes de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, abarcando sectores de Oaxaca y Chiapas, junto con un descenso en las mañanas.

Nuevo frente frío provocará caída de aguanieve el viernes

Para este viernes, una circulación ciclónica y un nuevo frente frío ingresarán por el noroeste de México.

Al combinarse con la corriente en chorro polar, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, generando además la probabilidad de caída de aguanieve en las zonas serranas de Baja California.

Lluvias fuertes y chubascos el sábado y domingo

Para el sábado y domingo, las precipitaciones continuarán afectando diversos puntos del mapa.

Se esperan chubascos con lluvias fuertes en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Quintana Roo, mientras que en el centro del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, se registrarán chubascos dispersos y lluvias aisladas.

🌧️ ¡Alerta por el frente frío 5!



Este 12 de noviembre se esperan lluvias intensas, fuertes vientos y bajas temperaturas en varios estados de México.



Consulta aquí cuáles serán los más afectados. https://t.co/nwS8wWf2iX pic.twitter.com/T5CHhJ7e8t — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Heladas de hasta menos 5 grados para el cierre de semana

El frío se sentirá con más intensidad durante las madrugadas del fin de semana. El termómetro bajará hasta marcar entre -5 y 0 °C en las sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Estado de México, mientras que las zonas altas de la Ciudad de México y gran parte del centro tendrán mínimas de 0 a 5 °C.