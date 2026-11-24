Teresa Burelo Cortázar, diputada federal de Morena, dejó dicho partido político y volvió a afiliarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco.

La política ocupó una curul de 2018 a 2021 por el partido guinda, pero regresó al PRD debido a que no quedó conforme con la imposición del gobernador tabasqueño Javier May hacia una candidata en el municipio de Cárdenas, por lo que decidió afiliarse al partido del sol azteca.

Por qué Teresa Burelo Cortázar dejó Morena para volver al PRD

Rafael Acosta, dirigente del PRD en Tabasco, refirió que Teresa Burelo vio que la situación en Morena “no está nada bien”, por lo cual se integró al PRD, donde la nombraron como “coordinadora de organizaciones sociales, campesinas, comerciales y empresariales”.

En su oportunidad, Teresa Burelo aseguró que formó parte de Morena para que se volviera un partido y tras ello, “creo que ya no hacemos falta” y destacó que se cambió de partido porque ella va “donde la gente nos necesita. Ya estamos aquí, ya ni un paso atrás”, sentenció.

Señalamientos por despojo y venta de terrenos al Infonavit

Burelo Cortázar es acusada de despojo y de hacer un gran negocio con la venta de un terreno de 17 hectáreas al Infonavit, al aprovechar su parentesco de consuegra con Octavio Romero Oropeza, actual director del instituto.

#LoÚltimo El dirigente del #PRDTabasco, Rafael Acosta León, anuncia la suma de la exdiputada federal de Morena, Teresa Burelo Cortázar pic.twitter.com/Y1LxleGZg5 — xevt - xhvt (@xevtfm) November 4, 2026

La anterior legisladora fue señalada de tráfico de influencias por la compraventa de terrenos para construir Vivienda del Bienestar en Huimanguillo, para lo cual supuestamente despojó de al menos una hectárea de terreno a una familia.

Trayectoria política de Teresa Burelo en Morena y el servicio exterior

Además, la exdiputada fue cónsul de México en Nueva Orleans, Estados Unidos, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.