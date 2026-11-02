Corrupción en Tabasco: Javier May y su secretario de Salud alegan mentiras, pero aquí están los datos

El gobernador de Tabasco, Javier May, y el secretario de Salud estatal, Alejandro Calderón Alipi, rechazaron el reportaje de la Unidad de Investigación de Azteca Noticias, difundido el lunes 26 de octubre de 2026 en Hechos AM, sobre contratos del sector salud que podrían configurar tráfico de influencias, uso abusivo de atribuciones y peculado.

Sin presentar datos, May Rodríguez y Calderón Alipi alegaron que se trataba de información falsa. Sin embargo, la investigación es muy clara.

Adjudicaciones directas en la Secretaría de Salud de Tabasco: las cifras claves

La investigación señala que, entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, el gobierno de Tabasco adjudicó 137 contratos alegando “urgencia” o “caso fortuito”, por 428 millones de pesos. De ese total, la Secretaría de Salud concentró 107 contratos, por 382 millones de pesos.

Entre el 10 y el 31 de diciembre de 2024, la dependencia adjudicó 19 contratos por 140 millones de pesos bajo ese esquema. La Ley de Adquisiciones permite omitir la licitación por “caso fortuito o fuerza mayor” cuando un hecho imprevisto impide realizar el concurso a tiempo y exige comprobar un nexo causal directo entre ese hecho y la imposibilidad de licitar. La Ley de Transparencia, además, obliga a publicar los motivos de cada adjudicación directa.