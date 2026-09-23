Casey Revkin el “hada madrina” de niños migrantes en Estados Unidos: ¿Quién es?

Casey Revkin es una altruista y comprometida mujer de California que lidera Each Step Home, una organización dedicada a brindar apoyo a familias migrantes. ¿Por la apodaron como el "hada" en Estados Unidos?

Su labor tomó un giro significativo al descubrir las necesidades apremiantes de personas detenidas con sus hijos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, ubicado en Texas.

Con la ayuda de generosas donaciones, Revkin destina semanalmente más de 172 mil pesos para apoyar a las familias inmigrantes detenidas en Estados Unidos.

Su compromiso con la causa migrante se inició en 2018 durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando participó en la tarea de reunificar a menores separados de sus padres.

¿Cómo ayuda a los niños migrantes mediante su fundación?

Su primer depósito fue de 50 dólares para la familia de un bebé de dos meses con una infección respiratoria. Hoy en día destina a ese fin unos 10 mil dólares semanales. Y su principal atención es en en los menores afectados por las políticas migratorias estadounidenses.

El dinero le viene de donaciones mediante la recaudación de fondos durante el Día de la Madre principalmente. Con esa ayuda, las familias en la ciudad de Dilley pueden comprar desde agua embotellada, cereales y sopa deshidratada, pasando por champú y acondicionador, hasta cuadernos y pinturas.

Más allá de los problemas migratorios, Revkin no se detiene

En esta misma línea, Casey Revkin fue un apoyo vital para el migrante nicaragüense Luis Sánchez, quien asegura que los depósitos de ayuda que provienen de esta "Hada" californiana marcaron una diferencia significativa para su familia en momentos de necesidad en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley.

Esto inspiró a Sánchez a compartir con otros detenidos sobre esta ayuda, mostrándoles que solo necesitaban enviar un correo con sus datos para recibir el apoyo en sus cuentas.

Fue así como nació Each Step Home. Con el regreso de Trump a la presidencia y su amenaza de una masiva campaña de deportaciones, Revkin se encuentra explorando nuevas formas de asistencia para seguir apoyando a quienes más lo necesitan.