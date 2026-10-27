Encuentran casi 50 huellas de dinosaurios en Michoacán; datan de hace 65 millones de años

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el hallazgo de al menos 50 huellas de diversas especies de dinosaurios, que habitaron hace 65 millones de años una parte de lo que hoy conocemos como Michoacán.

El descubrimiento ocurrió en Apatzingán, donde especialistas identificaron pisadas fosilizadas de dinosaurios carnívoros y herbívoros, evidencia pura del periodo Cretácico tardío.

Encuentran huellas de dinosaurios en Michoacán

Todo comenzó cuando habitantes de la comunidad alertaron sobre la presencia de huellas de animales gigantes cerca de un arroyo de la comunidad de San Juan de los Plátanos, en el municipio de Apatzingán.

De acuerdo con los primeros estudios, pertenecen a dinosaurios de diferentes tamaños, tanto carnívoros como herbívoros, lo que abre nuevas posibilidades para conocer cómo vivían estos animales en el territorio mexicano.

Las primeras huellas identificadas abarcan una superficie de aproximadamente 40 metros cuadrados, sobre una plataforma de roca sedimentaria ubicada a la orilla de un río.

Las pisadas tienen entre 12 y 48 centímetros de longitud, con una anchura que alcanza hasta los 30 centímetros, lo que llevó a considerar que tal vez se trate de pisadas de varias clases de dinosaurios.

¿Qué dinosaurios habitaron esta región hace 65 millones de años?

El INAH informó que todo apunta a la presencia de huellas correspondientes a tres grupos de dinosaurios, aunque aún faltan por realizarse más estudios paleontológicos.



Dinosaurios carnívoros de gran tamaño : Una de las huellas corresponde a un terópodo, que podría estar relacionado con los tiranosáuridos , los cuales alcanzaban alrededor de cuatro metros de altura.

: Una de las huellas corresponde a un terópodo, que podría estar relacionado con los , los cuales alcanzaban alrededor de cuatro metros de altura. Dinosaurios Dromaeosauridae: También se identificaron huellas atribuidas a dinosaurios carnívoros más pequeños, de aproximadamente dos metros de altura, que dejaban marcas con tres dedos.

También se identificaron huellas atribuidas a dinosaurios carnívoros más pequeños, de aproximadamente dos metros de altura, que dejaban marcas con tres dedos. Dinosaurios hadrosaurios: El tercer grupo corresponde a los hadrosaurios, dinosaurios herbívoros que podían medir cerca de cuatro metros de altura.

Michoacán: una tierra de dinosaurios

Las huellas tienen una antigüedad estimada de 65 millones de años, correspondiente al Cretácico tardío, una etapa cercana al final de la era de los dinosaurios no aviares.

De acuerdo con el investigador Raymundo Cervantes Barriga, las características del lugar sugieren que en aquella época existían cuerpos de agua a los que los animales podían acercarse para alimentarse.

Sin embargo, el estado cuenta con antecedentes de hallazgos similares, especialmente en estos tres sitios:



Playa Azul: en el municipio de Lázaro Cárdenas.

El Aguaje: en el municipio de Aguililla.

La zona limítrofe entre Tiquicheo y Tuzantla, donde también se han identificado evidencias de pisadas fósiles.

En tanto que, el INAH tiene registrados poco más de 30 sitios con huellas de dinosaurios en entidades como Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán.