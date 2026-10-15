Cinco cuerpos ocultos entre el cerro y el canal en Atotonilco de Tula, Hidalgo

En las faldas del cerro de La Palma, en Atotonilco de Tula, Hidalgo, fueron localizados cinco cuerpos en una presunta fosa clandestina. El hallazgo ocurrió en la comunidad de Texas, donde vecinos habían advertido movimientos extraños que despertaron temor entre los habitantes.

Los primeros reportes apuntan a que la excavación habría sido utilizada desde hacía al menos cuatro meses. Ahora, las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y determinar si tenían fichas de búsqueda.

¿Dónde encontraron la fosa clandestina en Hidalgo?

El sitio se ubica entre un canal de aguas negras y las faldas del cerro de La Palma, en los límites con el Estado de México.

De acuerdo con los primeros avances de la investigación, las brigadas de la Comisión de Búsqueda confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos en una excavación ilegal.

Leonardo Herrera, de Azteca Noticias, explicó que la excavación habría tenido al menos cuatro meses de antigüedad, según las primeras investigaciones.

#Hidalgo continúan las tareas de recuperación de restos e indicios en la #fosa #clandestina localizada en la comunidad de #Texas en #AtotonilcodeTula, donde están los restos de cinco personas, hasta ahora no han sido identificadas, las investigaciones están a cargo de la @PGJE_Hidalgo, en el lugar surgen versiones de vecinos de que pudiera tratarse de algunas mujeres que fueron reportadas #desaparecidas en la zona. @Azteca_Hidalgo @AztecaNoticias @adnnoticiasmx — Leonardo Herrera (@herreleo) October 14, 2026

Un vecino, Paulino Cruz Monrroy, contó que los movimientos ocurrieron durante la noche y reconoció la preocupación que provocó el descubrimiento entre los habitantes.

“Sí, ahorita pues la gente yo creo que sí se espanta porque no está uno acostumbrado”, relató.

¿Cuántos cuerpos encontraron y qué se sabe de las víctimas?

De acuerdo con los avances preliminares, entre los restos habría cuatro hombres y una mujer.

Los cuerpos fueron encontrados sin ropa ni identificaciones que permitieran conocer de inmediato sus nombres. Uno de ellos se encontraba en estado esquelético, según la información proporcionada sobre las labores periciales.

#Hidalgo ‼️🚨fue localizada una #fosa clandestina con cinco cuerpos en la comunidad de #Texas en Atotonilco de Tula, integrantes de la @CBPEHidalgo realizaron el hallazgo y con la @PGJE_Hidalgo recuperaron los restos que hasta ahora no han sido identificados, la zona entre los límites con el Estado de México, se mantiene acordonada, versiones de algunos vecinos señalan que podría tratarse de jovencitas @Azteca_Hidalgo @AztecaNoticias @adnnoticiasmx — Leonardo Herrera (@herreleo) October 14, 2026

Por ahora, las autoridades deberán realizar los estudios correspondientes para establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias de su muerte.

Octavio Monrroy, habitante de la zona, expresó su sorpresa ante lo ocurrido: “La verdad no haya uno ni cómo de creer que pasen esas cosas”.

El vecino también señaló que no saben si las personas fueron asesinadas en ese lugar o si sus cuerpos fueron trasladados hasta ahí.

Con un pase de lista de personas desaparecidas, familiares y amigos se manifiestan a las afueras de la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo para visibilizar sus casos y exigir respuestas.🕊️ #PersonasDesaparecidas #Hidalgo #Noticias https://t.co/1djO7fjUFh — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) October 14, 2026

¿Los cuerpos podrían corresponder a personas desaparecidas?

Una de las principales líneas de trabajo es determinar si alguna de las víctimas cuenta con una ficha de búsqueda en Hidalgo o en otra entidad del país.

Los estudios forenses y los procedimientos de identificación serán fundamentales para establecer sus identidades y permitir que sus familias conozcan su paradero.

De acuerdo con la cifra citada en el reporte, en Hidalgo permanecían 149 personas desaparecidas y no localizadas. Este dato corresponde a la información proporcionada para la cobertura y requiere verificarse con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para establecer su fecha de corte.