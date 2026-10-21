Hallan cuerpo en el Arco Norte; investigan si se trata de Lorena López, desaparecida en Puebla

Hallan cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia en el entronque de la autopista Arco Norte con la México-Puebla, lo cual encendió las alertas de las autoridades, debido a que se investiga si la víctima podría ser Lorena López Sánchez, reportada como desaparecida en San Martín Texmelucan, Puebla, desde la noche del martes 20 de octubre.

El cadáver fue localizado la mañana de este miércoles 21 de octubre, a la altura de Villa Alta, en los límites de Puebla y Tlaxcala. Por las condiciones en las que fue encontrado y la coincidencia con algunos datos de la mujer desaparecida, se abrió la posibilidad de que ambos casos estén relacionados; sin embargo, la identidad debe establecerse mediante los procedimientos correspondientes.

Autoridades investigan el caso

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, quienes desplegaron un operativo para atender el reporte y resguardar el área.

La mujer presentaba huellas visibles de violencia y vestía una chamarra negra, pantalón negro y tenis blancos. Ante las condiciones del hallazgo, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El cuerpo tendría que ser trasladado al anfiteatro para la realización de los estudios forenses que permitan establecer formalmente su identidad y determinar las causas de muerte.

¿Podría tratarse de Lorena López, desaparecida en San Martín Texmelucan?

Una de las principales líneas que se consideran es la posibilidad de que la víctima sea Lorena López Sánchez, de 46 años, quien fue reportada como desaparecida la noche del 20 de octubre en San Martín Texmelucan.

La mujer cuenta con una ficha de búsqueda activada mediante el Protocolo Alba, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella. Entre los datos difundidos para localizarla se encuentra la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, cuyas características coincidirían parcialmente con las prendas descritas en el reporte del hallazgo.

