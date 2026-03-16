Ixtlahuacán vuelve a estremecer: hallan dos osamentas más en Jalisco donde el domingo ya habían encontrado restos

Un nuevo hallazgo volvió a movilizar a autoridades y colectivos de búsqueda en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, donde este domingo 15 de marzo fueron localizadas dos más osamentas en la colonia Lomas de la Capilla. El descubrimiento ocurrió en una vivienda de la zona, apenas unos días después de que en el mismo punto se encontraran otros restos humanos.

El hallazgo se suma a una serie de descubrimientos recientes en Ixtlahuacán, donde el pasado domingo también fueron localizadas tres osamentas en dos casas abandonadas del mismo fraccionamiento. Desde entonces, la zona permanece bajo vigilancia mientras continúan las diligencias para determinar a cuántas personas corresponden los restos.

Continúan trabajos de búsqueda en Lomas de la Capilla

El nuevo hallazgo ocurrió dentro de una vivienda ubicada en la colonia Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán, Jalisco, donde madres buscadoras y autoridades localizaron presuntos restos óseos enterrados dentro del inmueble.

Tras el reporte, la casa fue asegurada por elementos de seguridad. Policías municipales de Ixtlahuacán y personal estatal resguardaron el lugar mientras especialistas realizaban las primeras inspecciones.

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De acuerdo con los reportes preliminares, en el sitio se localizaron dos osamentas, aunque serán los peritos quienes determinen con precisión si los restos corresponden a dos personas o si podría tratarse de más víctimas.

También deberán establecer el tiempo aproximado que llevan enterrados los restos encontrados en esta zona de Jalisco, ya que las osamentas presentan un avanzado estado de descomposición.

🔴#IMPORTANTE | Localizan dos os4m3ntas en Lomas de la Capilla en Ixtlahuacán de los Membrillos, en esta misma zona encontraron tres r3st0s el domingo pasado.



Con información: Antony Ríos (@RepoRivers ) pic.twitter.com/mCavjGuaXZ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 15, 2026

El domingo pasado ya habían localizado tres osamentas

El reciente hallazgo ocurre apenas días después de otra búsqueda realizada por colectivos en Ixtlahuacán, Jalisco.

El pasado domingo, integrantes del colectivo Corazones en Búsqueda de Nuestros Tesoros localizaron tres osamentas dentro de dos casas abandonadas del mismo fraccionamiento Lomas de la Capilla.

En uno de los inmuebles fueron encontrados los restos de dos personas. En otra vivienda cercana se halló una tercera víctima.

Para localizar las osamentas, las buscadoras tuvieron que remover partes del suelo y romper azulejos dentro de las casas, ya que los restos habían sido sepultados clandestinamente en los patios de las viviendas.

Tras el hallazgo, el colectivo notificó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuyos peritos acudieron al lugar para iniciar el levantamiento de los restos.

Zona permanece bajo resguardo en Ixtlahuacán, Jalisco

Luego de estos descubrimientos, dos viviendas de la colonia Lomas de la Capilla permanecen acordonadas mientras continúan las investigaciones.

Peritos forenses trabajan en la recuperación de las osamentas y en la recolección de indicios que permitan determinar la identidad de las víctimas y las circunstancias en que murieron.