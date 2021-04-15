Hamburguesa de unos 400 pesos, es todo un éxito en Ámsterdam

Severamente golpeado por las restricciones ante la contingencia sanitaria, el emblemático hotel Waldorf Astoria de Ámsterdam, tuvo que comenzar a vender comida para llevar, como una Hamburguesa.

Sin invitados, comensales y mucho menos comedores abiertos, hoteles y restaurantes de los Países Bajos tuvieron que recurrir a ofrecer comidas para llevar.

Fue entonces que el Waldorf Astoria, que cuenta con Sidney Schutte, un chef con dos estrellas Michelin, que decidió hacer caso a la idea de su reconocido chef y crearon una hamburguesa de 20 dólares, poco más de 400 pesos, que ofertan para llevar hasta la comodidad de la casa.

Roberto Payer, gerente del hotel Waldorf Astoria:

"La forma en que la hacemos, la forma en que la preparamos, la forma en que la servimos, la forma en que llega a casa es muy diferente a la de cualquier otra hamburguesa".

Hamburguesas en Ámsterdam|EVA PLEVIER/REUTERS

Con tan solo 19.50 euros, poco más de 400 pesos, más la tarifa de "los repartidores", usted puede obtener una de las hamburguesas del Waldorf.

Las mejores hamburguesas en Ámsterdam

Cuenta con 240 gramos de carne "Holstein-Frisian", además de que se sirve con tocino inglés de Berkshireen y un pan "brioche" francés con queso holandés añejo y sin dejar afuera al condimento casero.

Buenas calificaciones, 4.8 estrellas de 5

Según las más recientes revisiones de las apps dedicadas a la entrega de comida, los usurarios las han calificado con 4.8 estrellas en un "ranqueo" de 5.

Para lograr la que ellos denominan como hamburguesa perfecta, fue necesaria una investigación seria

Sidney Schutte, chef ejecutivo del Waldorf Astoria:

"Estaba un poco nervioso. ¿Va a ser buena?... ¿Va a estar bien?". Tenía que ser "la mejor hamburguesa que puedes comprar aquí en Ámsterdam... necesita ser perfecta".

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En épocas normales, el chef Sidney Schutte dirige el restaurante "Spectrum", un lugar con dos estrellas Michelin y que no sirve hamburguesas.

Cuando se efectúe la reapertura del Waldorf Astoria, todos ellos se enfrentarán a un sabroso dilema: ¿incorporar o no a la hamburguesa en su exclusivo menú?

¿Qué es una estrella Michelín en cocina?

Implementadas desde 1936, las estrellas Michelín son otorgadas por la compañía automotriz homónima, a manera de calificar a los restaurantes de acuerdo a su calidad, creatividad y cuidado que tienen a la hora de preparar los platillos que sirven en sus establecimientos.