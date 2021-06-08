Detectan primer caso de hantavirus en Michigan, EU

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, en Estados Unidos (EU), detectó el primer caso de hantavirus, una rara enfermedad respiratoria que es transmitida por roedores infectados.

A través de un comunicado, el Departamento de Salud de Michigan, en EU, explicó que el caso de hantavirus fue reportado en una mujer del condado de Washtenaw, quien fue hospitalizada por una enfermedad pulmonar grave.

El hantavirus es una rara enfermedad respiratoria que puede agravarse y resultar fatal, pues se puede presentar hasta cinco semanas después de que una persona se expuso a la orina fresca, excremento o saliva de roedores infectados, mencionó Joneigh Khaldun, director médico del Departamento de Salud.

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Sin embargo, hasta la fecha no hay casos documentados de transmisión del hantavirus de persona a persona en EU.

¿Qué es y cómo se transmite el hantavirus?

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus es una enfermedad transmitida por inhalación de saliva, orina o excremento de roedores infectados, de acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, por sus siglas en inglés).

La PAHO precisa que hasta la fecha, el hantavirus se ha presentado en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Los primeros síntomas incluyen fatiga, fiebre y dolores musculares, específicamente en los muslos, caderas y espalda. También se presentan cefaleas (dolores de cabeza), mareo, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Entre cuatro y 10 días después de la fase inicial del hantavirus, los síntomas incluyen tos y disnea severa (dificultad para respirar), requiriendo cuidados intensivos. Sin embargo, puede causar la muerte y su tasa de mortalidad es de 38%, de acuerdo con datos de PAHO.

Para el hantavirus no hay un tratamiento específico, pero el paciente debe recibir antibióticos, antipiréticos y analgesia, y en caso de ser necesario, traslado a la unidad de cuidados intensivos en casos graves.

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