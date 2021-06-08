Honduras confirma primer caso de hongo negro relacionado con Covid-19

Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron el primer caso de hongo negro en el país, en un hombre que a principios de año se recuperó de Covid-19.

La Secretaría de Salud del país latinoamericano informó que el paciente con mucormicosis es un masculino de 56 años, procedente del departamento de Cortés, con antecedente de haber padecido SARS-CoV-2 al inicio de 2021.

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“El paciente acudió a servicios médicos entre dos y tres semanas luego de su recuperación por Covid-19”, explicó la dependencia hondureña.

El hombre presentaba dolor intenso e inflamación en la cara, dolor en la órbita del ojo, visión doble, acompañado de dolor intenso de cabeza, coloración oscura en rostro y lesión necrótica en senos paranasales, maxilares y región malar.

Al detectar estos síntomas, los médicos le realizaron una serie de exámenes de imágenes, de laboratorio e histopatológicos, para confirmar el diagnóstico de hongo negro.

Una vez confirmado que sus síntomas correspondían a la infección de mucormicosis, el paciente fue internado en un centro hospitalario de la capital de Honduras, donde evoluciona de manera satisfactoria.

De hace 40 años, los primeros antecedentes de hongo negro en Honduras

“En Honduras existen antecedentes de la presencia del hongo mucor desde hace 40 años, cuando se registró su primer caso, diagnosticado por el doctor Hernán Corrales y el doctor Edmundo Pujol”, detalló la Secretaría de Salud.

Además, precisó que el hongo negro es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, y ante un sistema inmunológico débil, la infección “se comporta de manera oportunista, agresiva y mortal hasta un 50%, de no ser tratado”.

“No es que una persona va a tener hongo negro y va a estar en el ambiente. Está asociado a personas inmunocomprometidas, por lo que no es una infección altamente transmisible”, añadió la secretaría.

📍#Importante La Dra Mitzi Castro jefa del Laboratorio Nacional de Virología aclara que la mucormicosis (hongo negro) no se pasa de persona a persona, por lo que pide no alarmar a la población. pic.twitter.com/NxSDLJbRFP — Secretaría de Salud (@saludhn) June 7, 2021

De acuerdo con esta dependencia, el uso prolongado de esteroides, se considera como un factor determinante para el desarrollo de la enfermedad.

Algunos pacientes con Covid-19, apuntó la autoridad sanitaria, son tratados con esteroides de manera prolongada y además tienen antecedentes patológicos como diabetes no controlada.

En estos casos, recomendó “evitar la exposición a hongos de la familia de los mucorales, que se hallan comúnmente en el suelo, las plantas, el estiércol, las frutas y verdura en estado de descomposición”.

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