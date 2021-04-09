Harry y Meghan agradecen el servicio del príncipe Felipe

El príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, agradecieron al príncipe Felipe de Edimburgo "su servicio", en la web de su fundación, Archewell, sumándose así a las reacciones mundiales tras la muerte del esposo de la reina Isabel II.

En un escueto mensaje publicado en en la web de su fundación, Archewell, los duques de Sussex indicaron que el príncipe Felipe, abuelo de Harry, será echado de menos.

"En cariñoso recuerdo a su majestad el duque de Edimburgo 1921-2021. Gracias por su servicio... Se le echará mucho de menos", dice el texto.

De acuerdo con el periódico británico "Daily Mail", el príncipe Harry, que reside en Estados Unidos, viajará al Reino Unido para el funeral del duque de Edimburgo.

El diario adelantó que el príncipe Harry se desplazará en avión privado hasta Londres desde California, donde reside desde 2020 junto a Meghan.

La vida será totalmente diferente: princesa Ana

La princesa Ana de Reino Unido admitió que la vida sin su padre, el duque de Edimburgo, "será completamente diferente".

En una entrevista con el canal ITV News, la princesa reconoció que tal y como estaba estructurada la monarquía, "nadie había pensado en qué es lo que él iba a hacer".

"Llevó un tiempo encontrar a quienes comprendieran que (el duque) tenía una experiencia y unas habilidades extraordinarias que se podrían emplear. Pero también (él) halló la manera de ayudar", dijo su hija.

Legado del príncipe Felipe pervivirá: Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, lamentaron la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo y afirmaron que su legado pervivirá más allá de su familia a través de sus "esfuerzos caritativos".

"En nombre del pueblo de Estados Unidos, enviamos nuestras condolencias más profundas a su majestad la reina Isabel II, a toda la familia real y a todo el pueblo del Reino Unido", dijeron los Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Los Obama expresan sus condolencias por muerte de Felipe

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, Michelle, aseguraron que echarán "profundamente de menos" al príncipe Felipe por su sabiduría y liderazgo, y porque demostró que se puede combinar "la ambición con el altruismo".

"Al lado de la reina o siguiéndola dos pasos por detrás, como es costumbre, el príncipe Felipe demostró al mundo lo que significa ser un marido que sabe apoyar a una mujer poderosa", afirmaron.

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El Príncipe Felipe y la Reina Isabel II en junio de 2001

Otro expresidente que se sumó a las condolencias por la muerte del príncipe Felipe, fue Donald Trump, quien dijo "encarnó el alma noble y el espíritu orgulloso del Reino Unido y la Commonwealth".

"Melania y yo enviamos nuestro más profundo pésame a Su Majestad la Reina Isabel II y a toda la Familia Real. Enviamos nuestro más sentido pésame al pueblo británico. Esta es una pérdida insustituible para Gran Bretaña y para todos los que aprecian nuestra civilización", expresó Trump en un comunicado.

