Harvey Weinstein apela condena por violación

Harvey Weinstein, ex productor de Hollywood, presentó una apelación a su condena por violación y delitos sexuales, argumentando que no recibió un juicio justo, de acuerdo con la prensa especializada.

El abogado del magnate caído en desgracia señaló que presentó una apelación de 166 páginas ante el Tribunal de Manhattan este lunes, en la que se señala que el juez responsable del caso "permitió demasiado testimonio sobre la reputación y el carácter de Weinstein".

El representante legal del Weinstein acusó que estos dichos fueron los que terminaron en la condena del productor, más allá de los hechos.

Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión a sus 69 años de edad. Además, una vez más el equipo legal del millonario argumentó que Weinstein está mal de salud.

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LA SENTENCIA PARA WEINSTEIN

El productor fue declarado culpable por un cargo de agresión sexual criminal en primer grado, además de otro de violación en tercer grado, en febrero de 2020. Weinstein fue absuelto de otros tres cargos y recibió la condena el 11 de marzo del mismo año.

"En pocas palabras, la Fiscalía probó el carácter de Weinstein, no su conducta", afirmó uno de los abogados de Weinstein tras presentar la apelación.

El productor fue juzgado por acusaciones de dos mujeres diferentes. La primera fue Jessica Mann, quien dijo que el magnate la violó en una habitación de un hotel de Manhattan en 2013, mientras que el segundo testimonio fue el de Mimi Haleyi, quien afirmó que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en 2006.

Estas han sido hasta ahora las únicas acusaciones que fueron procesadas por la justicia hasta ahora, pero decenas de mujeres en Hollywood acusaron públicamente que Weinstein las agredió o acosó sexualmente, lo que dio origen al movimiento #MeToo.

En el juicio contra Weinstein declararon mujeres cuyas denuncias no estaban siendo procesadas. Una de las más polémicas fue la realizada por Annabella Sciorra, quien afirmó que Weinstein la violó en su departamento a principios de la década de los noventa.

El juez consideró que esta acusación estaba fuera del estatuto de limitaciones de Nueva York, por lo que no fueron consideradas.

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