Anthony Fauci señala que EUA no implementará pasaporte de vacunación

Anthony Fauci, el responsable del manejo de la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, informó este lunes que los ciudadanos estadounidenses no deberán utilizar el llamado “pasaporte de vacunación” que empezará a implementarse en otras partes del mundo, como Reino Unido.

El también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas señaló que la intención del gobierno encabezado por Joe Biden es hacer la campaña de vacunación contra el Covid-19 de la forma más equitativa posible,

El doctor Fauci añadió que no se descarta que en el futuro sean las empresas privadas las que implementen sus propias políticas sobre la vacunación.

“No estoy diciendo lo que ellos (sector privado) deberían hacer o no. Estoy diciendo que quizás en el futuro ellos podrían tener la independencia de decir: ‘bueno, no podemos recibirte hasta que estés vacunado'. Pero estoy seguro que eso no será establecido por el gobierno federal”, declaró el experto durante una intervención para el podcast ‘Politico Dispatch’.

Andy Slavitt, otro de los principales consejeros del manejo de la pandemia para la Casa Blanca, ya había dicho previamente que la administración de Joe Biden únicamente elaborará una guía para el sector privado sobre el desarrollo de los “pasaportes”, aunque no sería una imposición gubernamental.

“El gobierno no se ve en el rol de crear un pasaporte que retenga los datos de los ciudadanos. Vemos esto como algo que el sector privado podría hacer, y es algo que nos importa”, declaró Slavitt.

Te puede interesar: ¿Dónde y a qué hora puedo ver los partidos de la Champions League?

¿QUÉ ES EL ‘PASAPORTE DE VACUNACIÓN’?

Este concepto ha tomado relevancia en Reino Unido y en algunos países de la Unión Europea durante los últimos días.

Según el gobierno británico, encabezado por Boris Johnson, la intención de esta identificación facilitará el regreso de la normalidad. La fase de prueba arrancará a mediados de este mes, y se implementará para que los ciudadanos visiten restaurantes, bares, cines, teatros e incluso estadios.

Al igual que en Estados Unidos, esta medida ha sido ampliamente respaldada por el sector privado, principalmente promotoras de conciertos y festivales, pues ven en esta herramienta la oportunidad perfecta para el regreso de los eventos de entretenimiento en vivo.

Te puede interesar: Gatita perdida por 15 años se reencuentra con su dueño