¿Hasta 0 °C por el Frente Frío 2? Esto provocará la masa de aire polar hoy martes 20 de octubre

Los efectos por fenómenos del clima van a seguir a lo largo de este martes 20 de octubre en varios estados de la República Mexicana. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional dice que el frente frío número 2 seguirá con características de estacionario en el norte de la Península de Yucatán, donde interacciona con un canal de baja presión.

Su masa de aire polar provocará descenso en las temperaturas, vientos en el Golfo de México y lluvias en el sureste.

Esto es lo que va a causar hoy el frente frío 2.

¿Dónde va a llover hoy por el frente frío?

El frente frío número 2 va a provocar lluvias para este segundo día de la semana. Para hoy se pronostican lluvias puntuales intensas en el estado de Veracruz, y en Tabasco, Oaxaca y Chiapas se prevén lluvias muy fuertes.

En Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias puntuales fuertes.

#ElClima | El Frente Frío No. 2 provoca lluvias muy fuertes en Veracruz y fuertes en Tabasco, Oaxaca y Chiapas.



Además, la masa de aire polar mantendrá el ambiente frío, especialmente en la CDMX.



Mañana se acercará el Frente Frío No. 3, por lo que se recomienda salir con… pic.twitter.com/0tNTUe1Jix — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Bajas temperaturas de hasta 0 °C por frente frío

La masa de aire polar que se combina con el frente frío ocasionará un ambiente de frío a muy frío por la mañana y durante la noche en estados de la Mesa del Norte y de la Mesa Central.

Los reportes del clima dicen que, durante la madrugada del miércoles, se esperan temperaturas mínimas y heladas de entre 0 y 5 °C en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos intensos para hoy martes 20 de octubre

La fuerza de los vientos continuará como días pasados. Se prevé viento de componente norte con velocidades de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h en las costas del centro y sur de Veracruz, además de en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Frente frío también provoca oleaje elevado en México

Por las ráfagas de viento, se espera mar picado con oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa sur de Veracruz, las playas de Yucatán y el Golfo de Tehuantepec.

También se prevé ola de 1 a 2 metros en los litorales de Tabasco, Campeche y Quintana Roo.