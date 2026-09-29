Así se vivió el huracán “Polo” tras tocar tierra en Comondú, Baja California Sur: Apagones, destrozos y alerta por segundo impacto en Sonora hoy

La fuerza del huracán "Polo" ya se hace sentir en el norte del país. Tras estar siete días a la deriva moviéndose cerca de estados como Guerrero y Nayarit, el ciclón tocó tierra durante la noche-madrugada de este martes 29 de septiembre en la península de Baja California Sur.

Su paso ha provocado lluvias severas, tormentas eléctricas y oleaje elevado, además de dejar sin luz a varias comunidades.

Así se vivió el impacto del huracán "Polo" en Baja California Sur.

#AlertaADN 🚨 ¡Último momento! 🔴 "Polo" toca tierra en Baja California Sur como categoría 3, con vientos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h. ⚠️ Pero el peligro no termina ahí, pues el huracán mantiene su avance hacia Sonora, donde se espera otro impacto. 🌊 Lluvias intensas,… pic.twitter.com/pnZKL2n7gu — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 29, 2026

Huracán "Polo" toca tierra en Comondú como categoría 2

A las 00:00 horas de este martes 29, "Polo" tocó tierra en las comunidad de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, Baja California Sur.

Entró como huracán categoría 2 con vientos máximos de 175 km/h y ráfagas que alcanzaron los 205 km/h, luego de una tarde calurosa siguieron las lluvias intensas desde las 10:30 de la noche del lunes 28 de septiembre.

¿Qué categoría es el huracán "Polo"?

Tras tocar tierra en Comondú y avanzar en la península, el ciclón se degradó a huracán categoría 1.

Para las 6 de la mañana el centro del ciclón está a 105 km al nor-noreste de Loreto, Baja California Sur con vientos de 120 km/h y rachas de 140 km/h, esto en lo que se mueve al noreste a 17 km/h.

Se va la luz y hay mar picado en Baja California Sur

La entrada del ciclón provocó afectaciones en las comunidades locales. Habitantes reportaron que se les fue la luz en varias zonas del estado, además de mar picado con oleaje peligroso, tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento que mantienen en alerta a las autoridades.

Huracán "Polo" va a tocar tierra por segunda vez, ¿en dónde?

"Polo" está cruzando el Golfo de California para dirigirse directamente hacia el estado de Sonora.

Los reportes dicen que el sistema está a 145 km al sur-suroeste de Guaymas, por lo que se espera un nuevo impacto en la franja costera de Sonora en las próximas horas.

#CentralDeHuracanes 🌪️ Polo tocó tierra en Baja California Sur como huracán categoría 2.



⚠️ El ciclón avanza hacia Sonora, donde continuarán las lluvias y los vientos



📹: Lucero Rodríguez (@Lucero_Rdz_Mx)



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Piden a la población no bajar la guardia

Las autoridades de protección civil hicieron un llamado a los habitantes a no confiarse durante el paso del fenómeno.

Aunque el viento o la lluvia disminuyan por momentos, el huracán puede retomar su fuerza con precipitaciones intensas y ráfagas severas.