Masa de aire polar se combina con el frente frío 2: Esto es lo que va a causar y los estados que sentirán los efectos hoy 19 de octubre

El frío seguirá pegando en varios estados durante las próximas horas de este lunes 19 de octubre. Una masa de aire polar se combinó con el frente frío número 2 en su paso por México.

La interacción de los dos fenómenos del clima sí van a traer cambios en la temperatura, vientos en la zona del Golfo y hasta heladas en algunas partes de la República Mexicana.

Esto es lo que tienes que saber de esta combinación y sus efectos para hoy.

¿Qué pasa cuando una masa de aire polar se junta con un frente frío?

Cuando el aire polar impulsa a un frente frío, la masa de aire helado, por ser más pesada, funciona como una palanca que se mete por debajo del aire caliente, obligándolo a subir muy rápido.

Este movimiento provoca generar ambientes fríos o gélidos, formación de heladas, nubes que provocan lluvias torrenciales y ráfagas de viento muy fuertes.

🥶 ¡Saca la chamarra y no guardes el paraguas!



El frente frío número 2 traerá una masa de aire polar, mientras el huracán #Trudy continúa su desplazamiento por el Pacífico.



🌧️ ¿Dónde lloverá más? ¿Qué estados tendrán las temperaturas más bajas? https://t.co/f85rtORdUS pic.twitter.com/KJtAF62yiN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2026

Bajas temperaturas y evento norte para hoy

Para este lunes 19 de octubre, la masa de aire polar traerá un descenso de temperaturas en el país.

Además, provocará un evento de "Norte" con ráfagas de 60 a 80 km/h en las costas del centro y sur de Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec en Oaxaca, mientras que en Tabasco las rachas serán de 40 a 60 km/h.

¿La masa de aire va a provocar alto oleaje?

La intensidad del viento traerá marejadas importantes en la franja costera. Se pronostica un oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en el sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y el Golfo de Tehuantepec.

En las playas de Campeche las olas alcanzarán de 1 a 2 metros de altura.

Estados donde la temperatura caerá de 0 a 5 °C

Durante la madrugada de este martes, los termómetros bajarán hasta 0 y 5 °C en las partes altas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones ante las heladas y vientos en México por frío

Las autoridades aconsejan tomar precauciones ante el cambio brusco de clima, asegurar objetos que puedan ser derribados por las rachas de viento y abrigar adecuadamente a niñas, niños y adultos mayores.