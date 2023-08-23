¡La espera por fin ha terminado! Los Consulados y la Embajada de Estados Unidos han informado que los tiempos de espera ahora son menores para aquellos que deseen renovar su visa americana de turista y de negocios (B1/B2), sin la necesidad de una entrevista.

Ahora los tiempos de espera pueden variar de un día hasta 700, dependiendo en la ciudad en la que se desee efectuar el trámite. Este es el periodo estimado, según la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU).

¿Cuándo hay citas para renovar visa americana?

Los solicitantes o personas no residentes en Estados Unidos pueden consultar el sitio web del Departamento de Estado de EU los tiempos de espera, ya que varían dependiendo de la ciudad en la cual se efectúe la renovación de la visa americana, por ejemplo, en la Ciudad de México se tiene contemplado una demora de:

Tipo de visa Tiempo de espera para la cita Entrevista requerida Estudiantes/Visitantes de intercambio (F, M, J) 1 día Entrevista Requerida Trabajadores Temporales Basados en Petición (H, L, O, P, Q) 18 días Entrevista Requerida Tripulación y Tránsito (C, D, C1/D) 18 días Visitantes requeridos para entrevista (B1/B2) 793 días Entrevistar a estudiantes con exención/visitantes de intercambio (F, M, J) 1 día Entrevista Trabajadores Temporales Basados en Petición de Exención (H, L, O, P, Q) 18 días Exención de entrevista Tripulación y tránsito (C, D, C1/D) 18 días Visitantes de exención de entrevistas (B1/B2) 5 días

Por otra parte, en Monterrey, Nuevo León, los tiempos de espera para la renovación de visa son los siguientes:

Tipo de visa Tiempo de espera Entrevista requerida Estudiantes/Visitantes de intercambio (F, M, J) 1 día Entrevista Requerida Trabajadores Temporales Basados en Petición (H, L, O, P, Q) 1 día Entrevista Requerida Tripulación y Tránsito (C, D, C1/D) 1 día Visitantes requeridos para entrevista (B1/B2) 680 días Entrevistar a estudiantes con exención/visitantes de intercambio (F, M, J) 1 día Entrevista Trabajadores Temporales Basados en Petición de Exención (H, L, O, P, Q) 18 días Exención de entrevista Tripulación y tránsito (C, D, C1/D) 1 día Visitantes de exención de entrevistas (B1/B2) 106 días

Mientras que en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el trámite podría tardar entre 1 día hasta 777 días naturales, dependiendo de la renovación de la visa americana que se desee efectuar:

Tipo de visa Tiempo de espera Entrevista requerida Estudiantes/Visitantes de intercambio (F, M, J) 1 día Entrevista Requerida Trabajadores Temporales Basados en Petición (H, L, O, P, Q) 1 día Entrevista Requerida Tripulación y Tránsito (C, D, C1/D) 1 día Visitantes requeridos para entrevista (B1/B2) 777 días Entrevistar a estudiantes con exención/visitantes de intercambio (F, M, J) 51 días Entrevista Trabajadores Temporales Basados en Petición de Exención (H, L, O, P, Q) 51 días Exención de entrevista Tripulación y tránsito (C, D, C1/D) 51 días Visitantes de exención de entrevistas (B1/B2) 51 días

¿Cómo renovar la visa americana?

¡Tómalo en cuenta! Para realizar de forma correcta el trámite, los solicitantes deben llenar el requerimiento DS-160, presentar el pasaporte vigente y hacer el pago de 185 dólares, aproximadamente tres mil 126 pesos.

El último paso será acudir al Centro de Atención a Solicitantes de Visa que les corresponda para la toma de datos biométricos y comprobar su identidad. De ser necesario, el Departamento informará a los interesados si requieren la entrevista de nuevo o debes agendarla en un consulado.