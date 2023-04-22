¿Hasta cuándo hay citas para sacar la visa de Estados Unidos en México?

La visa americana es un documento para personas no inmigrantes que permite entrar a Estados Unidos (EU) por cuestiones de negocios, turismo o tratamientos médicos, con una estancia máxima de hasta seis meses; sin embargo, las citas para tramitar este documento pueden tardar dependiendo de la sede en la cual se efectúe; este es el plazo promedio de espera para cada solicitante.

El trámite para expedir la visa de Estados Unidos en México debe llevarse a cabo a través de la Embajada y los Consulados del país. El primer paso será completar el formato DS-160, un formulario electrónico que recoge datos personales, así como detalles del viaje a realizar.

¡Tómalo en cuenta! Porque el formulario DS-160 es la principal fuente de información para el oficial consular, por lo que su llenado será de los pasos más importantes para solicitar este documento. Posteriormente, el sistema enviará una página de confirmación al correo electrónico del aspirante.

Como segundo paso, los candidatos deberán crear una cuenta en el sitio del Sistema de Citas e Información de Visas del Departamento de Estado de EU, es aquí donde el sistema arrojará un documento para ejecutar el pago por la solicitud de visa.

Pago para la visa de Estados Unidos en México|Gobierno de EU

Una vez hecho el pago, el solicitante deberá regresar al sitio del Sistema de Citas e Información de Visas para agendar:



Visitas al CAS: un Centro de Atención al Solicitante de visa, donde se registrara la información biométrica.

Entrevista en la oficina consular.

¿Cuánto tiempo se está demorando la cita para la visa americana 2023?

Recientemente, la Embajada de EU anunció una nueva oportunidad para conseguir una cita y así obtener la visa americana en 2023. Las entrevistas fueron liberadas el pasado 25 de marzo, dejando espacios disponibles para el mes de junio - julio del presente año.

Cabe destacar que si los solicitantes tienen una necesidad urgente de viajar, pueden solicitar una cita de emergencia.

Tan pronto como el solicitante haya realizado su entrevista y la visa se aprobaba por la Embajada de EU, el trámite podría tardar de entre 2 a 4 semanas, y la visa pegada en pasaporte de entre 4 a 6 días hábiles.

¿Cuál es el precio de la visa americana en México?

La Embajada y Consulados de Estados Unidos en México indican que la tarifa de solicitud para visitantes y otras categorías de visas de no inmigrante es de 185 dólares, es decir, 3 mil 327 pesos mexicanos.

En tanto, la tarifa de solicitud para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales tienen un costo de 190 a 205 dólares, aproximadamente 3 mil 687 pesos mexicanos.

Las nuevas tarifas entraron en vigor a partir del 30 de agosto de 2023, por lo que quienes ya habían expedido su comprobante de pago anterior a esta fecha, el precio se respetara, según las oficinas consulares.