Este viernes 20 de noviembre se conmemora el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que muchos alumnos y padres de familia se preguntan si habrá clases normales ese día o se suspenderán en todos los niveles educativos.

Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) previamente otorgó un megapuente que comenzó desde el 13 de noviembre. Entonces ¿habrá clases este viernes?

¿Hay clases el viernes 20 de noviembre? Esto respondió la SEP

El calendario escolar de la SEP 2026-2027 establece que este viernes 20 de noviembre será un día normal de clases para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Aunque la fecha está marcada como un día de reflexión por la Revolución Mexicana, las actividades escolares se mantienen con normalidad.

Sin embargo, conforme pasen los días algunos estados podrían anunciar la suspensión de clases para permitir que los alumnos participen en los desfiles conmemorativos.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Por ello, se recomienda a las familias consultar los avisos de las autoridades educativas de su estado y de cada escuela.

Hasta el momento, un estado ya confirmó la suspensión de actividades escolares para este viernes, por lo que algunos estudiantes sí podrán disfrutar de un fin de semana largo.

¿En dónde NO habrá clases este viernes 20 de noviembre?

¡Otro puente largo! Noviembre se perfila como uno de los meses con más días de descanso del ciclo escolar 2026-2027, gracias a los megapuentes y suspensión de clases.

Con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua anunció que no habrá actividades escolares este viernes 20 de noviembre, en respuesta a las solicitudes de los organizadores de los festejos cívicos.

La medida se aplicará en todo el estado de Chihuahua, por lo que los estudiantes de educación básica y media superior disfrutarán de un fin de semana largo y regresarán a las aulas hasta el lunes 23 de noviembre.

¿Cuándo será el otro puente escolar de la SEP?

Los alumnos apenas se recuperan del megapuente del 16 de noviembre, cuando en un abrir y cerrar de ojos volverán a tener otro día de descanso.

¡Anota la fecha! El próximo puente, establecido ya en el calendario de la SEP, será el próximo viernes 27 de noviembre por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Ese viernes será el último puente escolar del 2026, ya que después de regresar a las actividades normales, los alumnos solo tendrán que esperar unas semanas para las vacaciones de invierno.