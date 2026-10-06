Vivía en Agua Blanca y la corriente lo llevó a Veracruz: Primer muerto tras temporada de lluvias en Hidalgo

Las autoridades del estado de Hidalgo confirmaron la primera muerte durante esta temporada de lluvias 2026. Se trata de Onario C.R., quien fue arrastrado por la corriente en el municipio de Agua Blanca.

Saldo de las lluvias en Hidalgo: reporte de daños y afectaciones

La noche del 5 de octubre de 2026, el hombre fue encontrado en el poblado de Zacualpan, en el estado de Veracruz. En las siguientes horas, el cuerpo de la víctima será entregado a sus familiares.

Además, un menor está hospitalizado después de sobrevivir al colapso de una baranda en el municipio de Chapulhuacán.

Municipios incomunicados y suspension de clases en la sierra Otomí-Tepehua

Las autoridades reportan 14 municipios de la sierra Otomí-Tepehua y de la Huasteca, con alrededor de 50 poblados, que están incomunicados por vía terrestre debido a las intensas lluvias de los últimos días.

La crecida del río El Calabozo arrastró los pasos peatonales en los municipios de Huautla, Tepehuacán de Guerrero y Tlahuiltepa; las autoridades han enviado maquinaria pesada para tratar de abrir los caminos en Tlanchinol, Tenango de Doria, Huehuetla, Lolotla y Tianguistengo.

Pronóstico del clima en Hidalgo: qué se espera para las próximas horas

Las clases en 50 escuelas de nivel básico están suspendidas, debido a que las lluvias seguirán en las próximas horas. Incluso puede aumentar el número de planteles que suspendan actividades para no poner en riesgo a los alumnos, aseguró Protección Civil local.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que para este martes 6 de octubre de 2026 hay pronóstico de lluvias puntuales fuertes en las regiones norte y este de Hidalgo, lo que puede aumentar los niveles de ríos y arroyos, así como causar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.