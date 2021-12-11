Hija del astronauta Alan Shepard sube al espacio con Blue Origin

La hija mayor del pionero astronauta estadounidense Alan Shepard despegó a bordo del cohete para turismo espacial de la compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, el sábado 11 de diciembre. Esto ocurre a 60 años del famoso vuelo suborbital que su difunto padre hizo con la NASA en los albores de la era espacial.

Laura Shepard Churchley, de 74 años, que era una colegiala cuando su padre viajó por primera vez al espacio, fue una de los seis pasajeros abrochados en la cabina de la nave espacial New Shepard de Blue Origin cuando despegó de un lugar de lanzamiento en las afueras de la ciudad de Van Horn, en el oeste de Texas.

La cápsula de la tripulación en la parte superior de la nave espacial totalmente autónoma de seis pisos de altura está diseñada para elevarse a una altitud de aproximadamente 106 kilómetros antes de volver a caer a la Tierra, descendiendo bajo un dosel de paracaídas hasta el suelo del desierto durante un aterrizaje suave.

Se esperaba que todo el vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje, durara un poco más de 10 minutos, con la tripulación experimentando unos minutos de ingravidez en la cúspide del vuelo suborbital.

La nave espacial en sí lleva el nombre de Alan Shepard, quien en 1961 hizo historia como la segunda persona y el primer estadounidense en viajar al espacio, un vuelo suborbital de 15 minutos como uno de los astronautas originales "Mercury Seven" de la NASA.

Una década más tarde, Shepard caminó sobre la luna como comandante de la misión Apolo 14, y fue famoso por golpear dos agallas de golf en la superficie lunar.

Las mejores imágenes del tercer viaje de Blue Origin al espacio https://t.co/8TmZ3YTPH8 pic.twitter.com/er5Hbhz6B5 — CNN en Español (@CNNEE) December 11, 2021

Tripulación del New Shepard del 12 de diciembre

Churchley fue uno de los dos pasajeros invitados honorarios y gratuitos elegidos por Blue Origin para el vuelo del sábado. El otro es Michael Strahan, de 50 años, miembro del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Fútbol Americano y copresentador del programa "Good Morning America" de la televisión ABC.

A ellos se unieron cuatro clientes adinerados menos conocidos que pagaron sumas no reveladas pero presumiblemente elevadas por sus asientos en New Shepard: el ejecutivo de la industria espacial Dylan Taylor, el ingeniero-inversionista Evan Dick, el capitalista de riesgo Lane Bess y su hijo de 23 años, Cameron. Los Besses hicieron historia como la primera pareja de padres e hijos en volar juntos en el espacio, según Blue Origin.