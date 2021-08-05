Muere el hijo del futbolista Michael Ballack en un accidente

Emilio Ballack, hijo del futbolista Michael Ballack, murió tras sufrir un accidente en cuatrimoto en Lisboa, Portugal, durante sus vacaciones de verano.

El accidente sucedió en Troia, al sur de Lisboa, durante las primeras horas de este jueves, cuando el hijo de Michael Ballack, de tan solo 18 años, habría perdido el control de la cuatrimoto en la que viajaba y cayó sobre él.

Al lugar del accidente llegaron los bomberos y el servicio médico para rescatar a Emilio Ballack, pero los esfuerzos fueron inútiles, pues solo pudieron sacar el cuerpo sin vida. De acuerdo con los reportes de la policía, el joven se encontraba en un terreno irregular y al parecer cuando intentó retroceder de la zona, la cuatrimoto se volcó y lo aplastó.

Te recomendamos:VIDEO: Accidente en globo aerostático deja 5 muertos en Albuquerque

Tras los hechos, la cuenta de Instagram de Emilio Ballack fue dada de baja, pues recientemente el joven había publicado una fotografía donde se le ve en una cuatrimoto. Su papá, Michael Ballack no ha declarado nada hasta el momento sobre el accidente.

Lamenta Chelsea muerte de hijo de Michael Ballack

El equipo inglés y actual campeón de Europa, Chelsea, lamentó la trágica muerte del hijo del futbolista alemán Michael Ballack.

“Todos los que conformamos Chelsea están conmocionados y tristes de saber de la muerte de Emilio Ballack”.

Otros equipos como Manchester City y United también expresaron sus condolencias por el triste momento que vive la familia.

Todo el Chelsea Football Club está conmocionado y entristecido al enterarse de la muerte de Emilio Ballack a la temprana edad de 18 años.



Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento. 💙 — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) August 5, 2021

Emilio Ballack nació en 2002 y es el segundo hijo de Michael Ballack con Simone Lambe, con quien se casó en 2008; sin embargo, el matrimonio entre ambos duró solamente cuatro años, pues en 2012 se divorciaron a pesar de que su relación fue más larga.

En su carrera futbolística, Michael Ballack fichó con Chelsea, equipo con el que ganó la Copa de Liga Inglesa y llegó a una final contra Manchester United; también participó con la selección alemana en dos copas del mundo y tres Eurocopas. Se retiró del futbol en 2012 con el Bayern Leverkusen.

Te sugerimos:Iglesia maradoniana abre sus puertas en Puebla para fieles al futbol

