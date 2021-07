Iglesia maradoniana abre sus puertas en Puebla para fieles al futbol

Marcelo Buchet es un argentino naturalizado mexicano, creador de la primera iglesia maradoniana que hace unos días abrió sus puertas en San Andrés Cholula, Puebla, como un templo dedicado a la estrella de futbol, Diego Armando Maradona.

El recinto dedicado a “El pelusa” se encuentra a unas cuadras de un templo católico construido en honor a Nuestra Señora de los Remedios, en la cima de una pirámide precolombina, localizada en la zona arqueológica de Cholula.

Te puede interesar: Video: Mujer se aburre en partido México-Guatemala y se vuelve viral

Desde este fin de semana, la imagen del futbolista con sombrero de charro da la bienvenida a esta iglesia maradoniana, una parodia de religión creada en Argentina en 1998 por los admiradores del futbol y del jugador, fallecido en noviembre del año pasado.

Lo que me motivó (a abrir la iglesia) fue el agradecimiento a Diego Armando Maradona porque nos dio una identidad como argentinos.

En entrevista con un medio nacional, Buchet aseguró que en el templo realizarán mucho trabajo social, ya que recaudarán víveres y organizarán pláticas enfocadas a la prevención de las adicciones.



Fotos emblemáticas de Maradona decoran iglesia maradoniana de Puebla

La iglesia maradoniana, localizada en Puebla, se encuentra en un espacio de siete metros de largo por cuatro de ancho, las paredes están decoradas con fotografías de la vida de Maradona, así como una playera autografiada por el representante fallecido del futbol argentino.

Reuters

Dentro del templo se representa una parodia del viacrucis católico con imágenes del deportista, en algunas aparece con el también fallecido líder cubano Fidel Castro y el Papa Francisco.

“La gente está contenta porque tiene un lugar para opinar. No es como ir a otra iglesia, sentarte y escuchar. He visto a gente llorar, tirarse al cuadro y rezar, me siento mejor de no ser el único loco”, dijo Buchet a Reuters.

El altar de la iglesia maradoniana tiene una escultura de la llamada “Mano de Dios” e incluso hay una pila bautismal; sin embargo, el fundador y amante del futbol aclaró que las ceremonias realizadas en el recinto son simbólicas.

Reuters

Andrea Hernández, una joven futbolista que visitó este singular templo de Puebla, declaró a Reuters que para algunas personas la iglesia dedicada al futbolista es una locura.

“Mis padres, que son católicos, dicen que es una locura. Pero para nosotros, los que nos gusta el futbol, es algo muy bonito que Maradona pueda tener un reconocimiento así en México”, señaló.

De acuerdo con esta agencia internacional, después de Brasil, México es el segundo país del mundo que alberga a más fieles católicos, con casi 100 millones.

Diego Armando Maradona murió en noviembre del año pasado, poco después de haber celebrado su cumpleaños 60. Alcanzó la gloria en el futbol luego de ganar el Mundial de México 1986, que lo coronó como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Te puede interesar: Matan a hermano de rapero C-Kan, tras partido de futbol en Guadalajara