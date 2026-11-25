Un hombre identificado como Porfirio “N” fue sentenciado este 25 de noviembre a más de 26 años de prisión tras intentar asesinar brutalmente a su pareja en 2023. Pero lo que más impactó a la comunidad es que fue el propio hijo de la pareja quien, al ver el horror en casa, se armó de valor y evitó a tiempo una tragedia aún mayor.

Así ocurrió el ataque que frenó su propio hijo

El 4 de enero de 2023, Porfirio “N” agredió a la mujer golpeándola en la cabeza con un objeto contundente en varias ocasiones. En medio del caos y la violencia, el hijo de la pareja intervino para detener al agresor justo cuando este intentaba atacarlo también. Gracias a la valentía del menor, se evitó que Porfirio “N” privara de la vida a la mujer o continuara agrediéndola.

Cinco días después cayó con orden de aprehensión

Tras el ataque, las autoridades activaron el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para casos de feminicidio. La fiscalía especializada inició las investigaciones correspondientes y confirmó la participación de Porfirio “N”. Con esta información, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron la detención el 9 de enero de 2023, cinco días después del ataque, y pusieron al acusado a disposición de un juez.

#FiscalíaMorelosInforma📄IMPONEN SENTENCIA DE MÁS DE 26 AÑOS DE PRISIÓN A UN HOMBRE POR TENTATIVA DE FEMINICIDIO EN EMILIANO ZAPATA



•Fue hallado culpable de tratar de privar de la vida a una víctima, tras golpearla con un objeto contundente, en hechos suscitados en 2023

•La… pic.twitter.com/slcCa4rtWh — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) November 25, 2026

Qué incluye la condena de más de 26 años

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos presentó pruebas contundentes que acreditaron la responsabilidad de Porfirio “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Con base en dichas evidencias, el juez le impuso una pena de 26 años y ocho meses de prisión. Además, Porfirio “N” deberá pagar una multa y cubrir la reparación integral del daño a la víctima por el ataque.