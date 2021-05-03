Hijo de Osama bin Laden cambió el terrorismo por la pintura

Omar bin Laden, hijo de Osama bin Laden, el líder de Al-Qaeda que murió hace 10 años durante un operativo militar estadounidense, decidió alejarse de los actos de terrorismo que marcaron la vida de su padre para hacerle caso a su “necesidad de dibujar” y dedicarse a la pintura.

El cuarto hijo del líder de Al-Qaeda nació el 1 de marzo de 1981 y desde los 15 años comenzó su entrenamiento en esta organización terrorista. Al cumplir 16 vivió la guerra civil de Afganistán; sin embargo, se alejó de las actividades bélicas y prefirió seguir los pasos de su tío y de su madre, Najwa Ghanem, quien también se dedica a pintar.

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“La necesidad de dibujar y pintar corre por mis venas”, dijo Omar bin Laden, de 40 años, durante una entrevista con un medio internacional, por lo que nunca aceptó las propuestas de su padre, quien trataba de convencerlo de realizar actos suicidas.

El hijo de Osama bin Laden se alejó del terrismo después de participar en un enfrentamiento en las montañas de Afganistán y decidió vivir con su madre, Najwa Ghanem, en Siria.

“Echo de menos los tiempos de diversión que tuve, los tiempos en que era demasiado joven para saber y demasiado inocente para ver el mundo que me rodeaba”, afirmó.

Hijo de Osama bin Laden se inspira en Estados Unidos para pintar

Durante la entrevista, contó que desde joven había tenido intereses artísticos y una de sus mayores inspiraciones a la hora de pintar son los paisajes que aparecen en los “westerns”, un género cinematográfico típico de Estados Unidos.

Además, explicó que fue diagnosticado con bipolaridad y todavía carga las secuelas de los años más difíciles que marcaron su vida; sin embargo, aseguró que debe aprender a vivir con los hechos del pasado.

“Quiero que el mundo se entere que he crecido, que me siento cómodo conmigo mismo por primera vez en mi vida, que el pasado es el pasado y hay que aprender a vivir con lo que sucedió”, dijo Omar bin Laden.

La pandemia de Covid-19 influyó en la vida del hijo de Osama bin Laden, pues debido al confinamiento, pudo pintar con más frecuencia. En uno de sus cuadros plasmó las montañas de Tora Bora, Afganistán, donde su padre se escondió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En ese año vio por última vez a Osama bin Laden, el mismo en que dos aviones se estrellaron contra las torres gemelas de Nueva York, un atentado que dejó miles de personas fallecidas.

Actualmente, Omar bin Laden está casado con Zaina Mohammad Al Sabah y viven en Francia. “Espero que la pintura traiga de vuelta la luz a mi vida”, concluyó.

"American Dream" by Omar Bin Laden pic.twitter.com/RZn2cxRDRO — AyXxxan Tan ™ (@Kaffaverdi) May 2, 2021

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