Holanda vuelve al confinamiento por avance de Omicron en Europa

Holanda anunció que a partir del domingo volverán al confinamiento hasta enero del 2022, debido al rápido avance de casos de Omicron en Europa.

“Estoy aquí esta noche con un estado de ánimo sombrío. Para resumirlo en una frase, Holanda volverá al confinamiento a partir de mañana”, dijo Mark Rutte, primer ministro del país, durante una conferencia de prensa.

Holanda volverá al confinamiento a unos días de las celebraciones de Navidad para evitar que las fiestas aumenten la propagación de Covid-19 con la variante Omicron.

Con el confinamiento, que durará hasta el 9 de enero del 2022, se cerrarán los comercios no esenciales, restaurantes, bares, cines, museos y teatros, añadió el primer ministro de Holanda.

Además, solo permitirán que las familias inviten a dos personas para celebrar la cena de Navidad, el año pasado se permitió que invitaran a cuatro familiares.

|Reuters

“Entre la Navidad y el Fin de Año, la variante Omicron se convertirá en la dominante. Sabemos que la variante puede sobrepasar las defensas acumuladas por infecciones o vacunas anteriores, especialmente si eso fue hace algún tiempo”, alertó Rutte.

Inglaterra se declara en estado de “incidente grave” por Omicron

Inglaterra se declaró en estado de “incidente grave” debido a los contagios de Covid-19 con la variante Omicron y la ausencia de personal en servicios públicos.

"El aumento de los casos de la variante Omicron en nuestra capital es tremendamente preocupante, así que una vez más estamos declarando como incidente grave por la amenaza del Covid-19 en nuestra ciudad", señaló el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Inglaterra registró un número récord de casos durante tres días seguidos, lo que provocó la posibilidad de decretar un nuevo confinamiento en los próximos días.

Por lo que exhortó a la ciudadanía a vacunarse contra el Covid-19 con las dosis de refuerzo e invitó a quienes no se han puesto la primera vacuna a hacerlo.

Anteriormente, el pasado 8 de enero, el alcalde declaró estado de "incidente grave" por la extensión de Covid-19 en esa época.

