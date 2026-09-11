La acorraló entre los autos: Hombre apuñala a mujer en Naucalpan, Edomex

Una mujer que caminaba con su perro fue atacada con un arma blanca en calles de San Antonio Zomeyucan, Naucalpan, Estado de México. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa a un hombre que lleva sudadera, gorra y cubrebocas acercarse a la víctima y acorralarla entre dos vehículos. Después saca un arma blanca y comienza a agredirla.

La mujer consigue levantarse y arrojarle un objeto para intentar alejarlo. Luego corre para ponerse a salvo, mientras el hombre se retira del lugar.

UN #HOMBRE #APUÑALA A UNA #MUJER EN #NAUCALPAN.



En el video se aprecia como el sujeto que lleva sudadera con gorra y cubrebocas, acorrala a la mujer entre dos vehículos. pic.twitter.com/vT1HDxZ5Cn — Charly Noticias (@CharlyNoticias_) September 11, 2026

¿Qué pasó con la mujer atacada con un cuchillo en Naucalpan?

La víctima resultó lesionada en una de sus manos. Hasta el momento se desconoce qué motivó al sujeto para atacarla y tampoco se ha informado que haya sido detenido.

Por estos hechos se inició una carpeta de investigación para determinar qué ocurrió y tratar de identificar al responsable.

Las imágenes de las cámaras podrían ser una pieza importante para identificar al responsable, debido a que muestran parte de la agresión y las características de la ropa que llevaba el sujeto.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer un posible móvil. La investigación deberá establecer si se trató de un ataque directo, un intento de robo, un intento de feminicidio, una agresión derivada de algún conflicto previo o alguna otra circunstancia.

¿Cuántos feminicidios se han registrado en México durante 2026?

De acuerdo con el último corte desglosado por entidad disponible del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 380 presuntos feminicidios en México.

La cifra representa una disminución frente a los 404 casos registrados durante el mismo periodo de 2025. En el reporte presentado en septiembre, el SESNSP señaló que el feminicidio tuvo una reducción de 5.2% entre enero y agosto de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.

Sinaloa encabezaba el registro nacional con 54 casos hasta julio, seguido por el Estado de México, con 27, de acuerdo con la información publicada con base en los datos del SESNSP. Después aparecían Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas.

Esto coloca al Estado de México en segundo lugar nacional en feminicidios en el acumulado enero-julio.

Es importante señalar que el caso de la mujer atacada en Naucalpan no está registrado como feminicidio con la información disponible hasta ahora. Pero podría catalogarse como intento de feminicidio.