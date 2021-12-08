VIDEO: Hombre incendia árbol de navidad en Nueva York; es arrestado

Un hombre prendió fuego a un árbol de navidad de 15 metros de altura que lucía en la entrada de las oficinas de Fox News, en Manhattan, Nueva York.

El hombre incendió el árbol de navidad poco después de la medianoche de este martes, y el momento en el que el pino fue consumido por las llamas quedó grabado en un video que circula en redes sociales.

Shannon Bream, presentadora del canal de noticias, anunció en vivo sobre el incendio del árbol de navidad, mientras los bomberos trabajaban para apagar el fuego.

“Esta es la Fox Square en Nueva York, junto a las oficinas de Fox. Parece que nuestro enorme árbol de navidad quedó envuelto en llamas”, anunció la presentadora.

Por su parte, la directora general del canal, Suzanne Scott, añadió que “no dejaremos que este acto deliberado y descarado de cobardía nos desaliente”, por lo que dijo que se instalará un nuevo árbol de navidad con una ceremonia para el encendido para mandar "un mensaje de que puede haber paz, luz y gozo incluso en momentos oscuros como este", aseveró.

Incendian árbol de navidad de Fox News en Nueva York. en las afueras de Midtown’s News Corp, ahi se encuentran Wall Street Journal y New York Post.

Hay una persona arrestada.

Gente tipo Primera Linea en EU acarrea cárcel.



pic.twitter.com/BgfkcZTEdx — Amor de Lujo Juana Peña (@yolallamo3) December 8, 2021

El árbo de navidad incendiado la noche del marte, fue iluminado en una ceremonia durante un programa especial navideño que realizó la cadena de televisión el pasado domingo.

Detienen a un hombre por incendio de árbol de navidad en Nueva York

La policía de Nueva York arrestó a un hombre sin hogar, de 49 años de edad, quien fue el causante de incendiar el árbol de navidad en la entrada del canal de noticias.

El hombre enfrenta cargos que incluyen incendio intencional, allanamiento de morada y delito contra la propiedad. Luego de que las autoridades encontraran al hombre con un encendedor en la mano, pero no tienen claro si usó algún acelerante para incendiar el árbol de navidad.

Las autoridades informaron que no se registraron lesionados por el incendio del árbol de navidad en Nueva York.