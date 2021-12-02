Detienen a hombre armado que irrumpió sede de la ONU en Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York arrestó al hombre armado que se plantó afuera de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la mañana de este jueves.

A través de Twitter, la policía de Nueva York indicó que el hombre armado había sido arrestado y no representaba ningún peligro para las personas, sin embargo, exhortó a evitar el área.

“Con respecto a los informes de un hombre con un arma de fuego en 42 Calle y 1.a Avenida en Manhattan, el individuo ahora está bajo custodia y no hay amenaza para el público. Continúe evitando el área y espere retrasos. Más información a seguir cuando esté disponible”.

BREAKING NOW. Man in the red jacket is pacing in front of the UN HQ in NYC with a shotgun as police surround him. pic.twitter.com/2soHXSXntD — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) December 2, 2021

En conferencia de prensa, la policía de Nueva York indicó que el hombre, de 60 años de edad, caminaba de un lado a otro afuera de la sede de la ONU y se creía que tenía tendencias suicidas.

Lo que orilló a acordonar el edificio por seguridad de las personas que se encontraban ahí. Dos agentes indicaron que se vio al hombre armado murmurando para sí mismo y con lo que parecía ser una bolsa.

Motivo por lo que al lugar también acudió el escuadrón de bombas como medida de precaución, indicaró la policía de Nueva York.

Qué pasó afuera de la ONU en Nueva York

Policías de Estados Unidos acordonaron la sede de la organización de la ONU en Nueva York debido a la presencia de un hombre armado que amenazaba con suicidarse en las afueras de sus instalaciones, informaron las autoridades.

La policía de Nueva York rodeó al hombre armado quien permaneció parado un largo rato en la entrada del edificio de la ONU, mientras los uniformados le apuntaron con sus armas para evitar que el sujeto iniciara un ataque.

They are still trying to negotiate while the UN is on lockdown. https://t.co/hmcd8AXJ1L pic.twitter.com/t3RREiFlzQ — KD (@Fly_Sistah) December 2, 2021

Después de más de tres horas de negociaciones entre las autoridades de Nueva York y el hombre armado, el sujeto decidió entregarse de forma pacífica.

