Muere cuarto estudiante por tiroteo en escuela de Michigan

Autoridades del condado de Oakland informaron que Justin Shilling, un estudiante de 17 años, falleció la mañana de este miércoles como consecuencia del tiroteo registrado el martes en una escuela en Oxford, Michigan.

Shilling es la cuarta víctima mortal del tiroteo perpetrado por otro estudiante, de 15 años de edad, quien se encuentra detenido.

Las víctimas del tiroteo fueron identificadas como Tate Myre, de 16 años de edad; Hanna St. Julian, de 14 años; Madisyn Baldwin, de 17 años y Justin Shilling, de 17 años.

Además, cinco estudiantes más y un maestro resultaron heridos, de los cuales dos se encuentran en estado crítico. Una adolescente de 14 años está conectada a un respirador tras salir de cirugía.

Otro joven de 14 años está grave por una herida de bala en la cabeza y la mandíbula. Los otros tres estudiantes están estables, mientras que el profesor ya fue dado de alta.

Imágenes del interior del colegio en Michigan donde ayer se produjo el tiroteo. pic.twitter.com/y3UZoEmFix — pinov-Rusia (@juancarlospinov) December 1, 2021

¿Cómo ocurrió el tiroteo en la escuela de Michigan?

Alrededor de las 12:51 de la tarde del martes, el Departamento de Policías de Oakland recibió más de 100 llamadas para reportar el tiroteo en una escuela en Michigan, por lo que de inmediato personal de emergencia se movilizó al lugar.

En algunos videos compartidos en redes sociales se aprecia cuando los estudiantes salen por las ventas o se atrincheran en los salones para ponerse a salvo cuando se escuchan los disparos.

El alguacil, Michael McCabe, explicó que el sospechoso de provocar el tiroteo en Michigan era un alumno de 15 años de edad que estudiaba en el segundo año de la escuela, quien entró al plantel con una pistola semiautomática y disparó contra sus compañeros.

El oficial agregó que en el sitio se recuperaron una pistola semiautomática y varios casquillos, por lo que consideran que el adolescente disparó entre 15 y 20 tiros dentro de la escuela en Michigan durante el tiroteo; sin embargo, siguen realizando búsquedas adicionales.