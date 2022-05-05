Policía investiga presencia de hombre armado en universidad de Georgia

La universidad de Emory, en Georgia, Atlanta, Estados Unidos, alertó a la policía sobre la posible presencia de un hombre armado cerca del plantel, por lo que temían que iniciara un tiroteo en la zona.

De inmediato el departamento de policías de Georgia se movilizó y respondieron a la emergencia, al arribar a la universidad de Emory revisaron la zona y solicitaron a los alumnos refugiarse dentro de la escuela.

Al asegurarse que el hombre armado no se encontraba en las instalaciones de la universidad, la policía pidió a los estudiantes no salir del lugar como medida de precaución.

Atlanta, Georgia: Police are responding to a report of an active shooter on the campus of Emory University Main. pic.twitter.com/dMqmdAInAo — Francesco Comito (@FrancescComito) May 5, 2022

A través de Twitter, la universidad de Emory comunicó que la policía se encontraba en la escena investigando sobre la posible presencia de un hombre armado.

“La policía de alerta de Emory está en escena en Druid Hills HS. Posible hombre armado en el campus de Emory, refugio en el lugar. No tenemos tirador activo en el campus”.

En otro mensaje por su red social, alertó a los alumnos que continuaba la policía en la escena y pidió que siguieran refugiándose en los edificios del campus de Druid Hills, hasta que se anunciara que todo estaba despejado.

“Continúe refugiándose en el lugar, quédese en los edificios del campus de Druid Hills, hasta que se anuncie que todo está despejado”.

Continue to shelter in place, stay in buildings at Druid Hills campus until an all-clear is announced. — Emory University (@EmoryUniversity) May 5, 2022

Hombre armado lesiona a tres personas en Washington

En las últimas semanas se desató una ola de tiroteos en Estados Unidos, el más reciente ocurrió hace un par de semanas en Washington, donde resultaron heridas tres personas, incluida una menor de edad.

Según el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, el tiroteo se desarrolló en la cuadra 4100 de Connecticut Avenue en el cuadrante noroeste de la ciudad, adyacente a la Escuela Edmund Burke, una academia preparatoria universitaria privada.

El vecindario exclusivo también alberga varias embajadas extranjeras, la Universidad de Howard y el campus de Van Ness de la Universidad del Distrito de Columbia, que dijo en Twitter que había sido colocado en un bloqueo de seguridad.