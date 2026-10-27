VIDEO| Tragedia en la GAM: Hombre se arroja desde una azotea tras lanzar un perrito en la colonia Vallejo

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad se arrojó desde la azotea de un inmueble de dos niveles en calles de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM); minutos antes el sujeto habría lanzado a un perrito desde la misma altura.

Los primeros reportes revelan que el hombre trabajaba en el inmueble donde ocurrieron los hechos. El sujeto resultó con varias lesiones en el cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el sujeto arrojó al animal para después lanzarse desde el segundo piso.

Lanzan a perrito desde el segundo piso de un casa: Lo que se sabe del caso en la GAM

Testigos confirmaron que el perrito fue lanzado momentos antes de la caída del hombre en la GAM; sin embargo, se desconoce la razón por la que el sujeto arrojó al animalitos desde el segundo piso del inmueble.

El animalito quedó tirado cerca de la banqueta de la colonia. Posteriormente, fue resguardado por la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¿Cuál es el estado de salud del perrito arrojado en la GAM?

Por el momento se desconoce el estado de salud actual del perrito de color negro; fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir la atención necesaria. Mientras, las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación.