VIDEO: Hombre sobrevive a ataque de caimán en Florida

Juan Carlos La Verde es un hombre que sobrevivió al ataque de un caimán que le mordió la cabeza mientras nadaba en el lago Thonotosassa de Florida, Estados Unidos.

En redes sociales circuló el video del momento en que el caimán atacó al hombre, el clip fue grabado gracias a un dron. En las imágenes se pudo apreciar que Juan Carlos La Verde se lanzó al lago y comenzó a nadar.

De pronto un caimán apareció en la misma dirección hacia la que nadaba el hombre, unos segundos después, los dos se encontraron y el reptil atacó al sujeto, quien de inmediato logró zafarse y nadó hacia la orilla.

El hombre, quien es ex integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, bombero y paramédico local, relató para medios locales que el caimán que lo atacó medía tres metros de largo.

El ataque fue grabado por el propio La Verde ya que estaba filmando un video instructivo para su empresa, y sin darse cuenta, el dron que llevaba grabó el momento de su encuentro con el reptil.

A Florida triathlete using a drone to film an instructional video on Lake Thonotosassa caught the moment he swam right into what he believes was a 12-foot alligator. pic.twitter.com/baV5ojrmXM — NowThis (@nowthisnews) August 18, 2022

Hombre se recupera de heridas hechas por un caimán

Actualmente, el hombre se recupera satisfactoriamente de las heridas que el caimán le provocó en la cabeza y el rostro. La Verde requirió de un cirugía para reconstruirle el cráneo y la cabeza, la intervención duró cerca de seis horas.

Declaró que entiende los peligros de nadar en un río; sin embargo, lo que le pasó no lo hará desistir de seguir nadando en el lugar. Explicó que generalmente toma precauciones, pero ese día llevaba prisa, por lo que no se percató de la presencia del caimán.

“Cuando sentí los dientes, lo supe de inmediato; y luego, cuando lo abrí, supe que lo giré o me giró a mí, pero estaba confundido al igual que yo estaba confundido, y luego simplemente me soltó”, relató en una entrevista.