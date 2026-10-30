VIDEO: Hombre es golpeado por una llanta a plena luz del día: su mecánico tendrá que dar explicaciones

Un hombre es golpeado por una llanta en pleno cruce peatonal y la escena parece sacada de una película de comedia negra, pero ocurrió en la vida real. A las 10:15 de la mañana del jueves 29 de octubre, un joven de 19 años caminaba tranquilamente por la intersección de San Pío X con Los Leones, en Providencia, Santiago de Chile. De pronto, un proyectil de caucho y metal lo mandó directo al asfalto.

Un golpe que nadie vio venir

El video de las cámaras de seguridad es claro y hasta duele verlo. Un auto que transitaba hacia el norte perdió por completo su neumático izquierdo. La rueda salió rebotando a toda velocidad por la avenida, chocó contra otros dos vehículos en su camino y terminó impactando de lleno al joven peatón, quien cayó fulminado al suelo.

Los transeúntes corrieron a ayudarlo de inmediato, mientras otra persona que caminaba por ahí logró frenar la rueda que seguía rodando con fuerza. Por la magnitud del impacto y la velocidad de la llanta, los testigos pensaron lo peor.

¡Llantazo! Una llanta salió disparada y terminó golpeando a un estudiante! 😨🚗 El joven de 19 años caminaba por una avenida de Providencia, en Santiago de #Chile, cuando un neumático se desprendió de un automóvil, rebotó contra otros dos vehículos y salió proyectado hacia la banqueta. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

La curiosa excusa del conductor

El morbo de la situación no termina con el golpe. El personal de seguridad municipal se acercó al dueño del vehículo que, estacionado a un costado de la vía, intentaba entender qué había pasado. Cuando bajó del auto, su primera línea de defensa fue apuntar a su mecánico.

"Se salió la rueda. Viene saliendo del taller, hace dos días", se justificó frente al oficial mientras avisaba que iría a buscar su neumático. Cuando le informaron que la llanta acababa de atropellar a un peatón, el conductor preguntó genuinamente preocupado: "¿Está muy mal? ¿Está inconsciente?". Afortunadamente, el oficial le dio una respuesta negativa.

El milagro médico tras el impacto

Recibir el golpe de un objeto de ese peso y a esa velocidad es de altísimo riesgo. El joven fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa María para su evaluación completa.Cualquiera imaginaría huesos rotos, pero los médicos confirmaron que el afectado sólo quedó policontuso. Terminó con varios golpes y moretones bastante dolorosos, pero ninguna herida de gravedad. Un verdadero milagro para un accidente que pudo terminar en una tragedia mayor.

Con información de Tele 13