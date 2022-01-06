Los talibanes ordenaron a los vendedores de ropa de Herat, ciudad en el oeste de Afganistán, decapitar a los maniquíes de sus tiendas, por considerar que su exposición es contraria a la ley islámica y están violando las reglas.

A través de un video, se observa cómo un soldado talibán cortó con una sierra las cabezas de plástico de los maniquíes femeninos dentro de una tienda de ropa, que según información de agencias internacionales, está en la provincia de Herat, Afganistán.

Al fondo, se logra escuchar a otros hombres riendo alegremente y diciendo "Allahu Akbar".

Esto sucedió luego de que una directiva del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio de Herat, dijo que los maniquíes supuestamente promovían la idolatría, lo que se considera un pecado en el Islam.

El Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio es conocido por hacer cumplir la interpretación de línea dura de los talibanes de la ley islámica.

This is Herat where the Taliban authorities have asked clothing shops to behead all “female mannequins” calling them “un-Islamic”. Herat was called “the pearl of Khurasan” by Rumi and has been considered the cultural capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/NeMafTnbxc — Innocent Afghans (@InnocentsAfg) January 5, 2022

Talibanes primero ordenaron retirar los maniquíes de las tiendas

Luego de que los talibanes anunciaron que los maniquíes promueven la idolatría, primero ordenaron que se retiraran de las tiendas; sin embargo, el ministerio aceptó decapitarlos después de que los comerciantes se quejaron de que sus negocios sufrirían.

Por el momento, los talibanes no han emitido ninguna orden a nivel nacional sobre estas figuras de plástico, que no tienen cabida en su interpretación de la ley islámica, puesto que esta prohíbe las representaciones humanas.

Con la decapitación de los maniquíes, la directiva se suma a una serie de medidas de los talibanes para imponer su visión del islam, que limita las libertades públicas, sobre todo a las mujeres y las niñas.

La directiva había existido anteriormente durante el régimen talibán en la década de 1990, durante la cual, los talibanes destruyeron varias estatuas históricas de budas.

Además, en dicha década, también se desplegó la policía moral para arrestar a los presuntos infractores. Los castigos iban desde la flagelación, las amputaciones e incluso la ejecución, según la gravedad del delito.