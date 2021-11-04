“Hombre gato” recibe cadena perpetua por doble feminicidio

El "hombre gato", acusado del doble feminicidio de su madre y a su tía en 2019 en Mendoza, Argentina, recibió cadena perpetua tras una semana de iniciado el juicio oral.

Un jurado popular declaró por unanimidad que el "hombre gato" es culpable del asesinato del feminicidio de su madre y a su tía, por lo que recibirá la cadena perpetua.

A diferencia de la primera audiencia, el "hombre gato" se mantuvo en silencio, mientras la juez dictaba su sentencia, incluso no dejó de mirar el piso, según medios locales.

"Nosotros, el Jurado, encontramos culpable por unanimidad por el homicidio agravado por el vínculo al señor Gilad Gil Pereg".

PERPETUA AL "HOMBRE GATO"



CULPABLE. En el juicio al “hombre gato”, un jurado popular lo declaró responsable por unanimidad. Lo acusan por los crímenes de su madre y su tía en Guaymallén, Mendoza. pic.twitter.com/dOdSHmXLwQ — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) November 3, 2021

¿Quién es el "hombre gato", condenado por doble feminicidio?

El "hombre gato" tomó relevancia en Argentina y a nivel internacional luego de que en la primera audiencia del juicio oral, respondía con maullidos, por lo que la juez lo tuvo que sacar de la sala para continuar con el juicio.

Nicolás Gil Pereg, de origen israelí, es ingeniero y su defensa alegó que su comportamiento era parte de las secuelas que tuvo por la guerra.

Medios locales indicaron que antes del doble feminicidio de su madre y su tía, el "hombre gato" vivía con más de 30 mininos a los que trataba como si fueran sus hijos.

Por su comportamiento, se dijo que el "hombre gato" padece de delirio de transformación corporal o zoantropía, que es la idea delirante de haberse transformado en un animal o que pudo transformarse en un animal.

Poné [#TelefeNoticias]



AHORA | El caso del "hombre gato": la explicación en primera persona pic.twitter.com/3Rj2N6uEEv — Telefe Noticias (@telefenoticias) October 27, 2021

Antes de cometer el doble feminicidio, el “hombre gato” vivía en precariedad con 37 gatos a quienes trataba como si fueran sus hijos, por lo que su defensa legal pedirá que se le declare la inimputabilidad para que sea enviado a un hospital neuropsiquiátrico en Argentina.

Su defensa buscaba que se le declarara la inimputabilidad para que se le enviará a un hospital neuropsiquiátrico en Argentina. Al respecto, el juzgado aseguró que nunca negó su existencia, pero que eso no significaba que no era inimputable, por lo que declaró que la pena que debe purgar es la cadena perpetua.

"Nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece una patología... pero no es inimputable".

