Sacan del juicio a “hombre gato"; solo respondía con maullidos

Autoridades de Mendoza, Argentina, tuvieron que sacar del juicio a Nicolás Gil Pereg, acusado del asesinato de su madre y de su tía, cometidos en 2019, a quien llamaron "hombre gato", ya que en la audiencia solo respondió con maullidos.

Al iniciar el juicio, la jueza le pidió que guardara silencio, pero el “hombre gato” solo respondía con maullidos reiterados, que provocaron que lo trasladaran a una sala contigua debido a que no estaba en condiciones de estar en el juicio.

El “hombre gato” está acusado de presuntamente asesinar con crueldad a su madre, de 63 años, a quien le disparó en la cabeza, y a su tía, de 54 años, a quien ahorcó con una soga. Después enterró sus cuerpos en su propiedad.

De acuerdo con medios de Argentina, la historia del “hombre gato” se remonta a 2009, cuando llegó a Latinoamérica para abrir un restaurante, quien dijo ser originario de Noruega y llamarse Floda Reltih, Adolfo Hitler leído al revés.

#Justicia El "hombre gato" en Mendoza: lo sacaron de la audiencia porque no paraba de maullar. Está acusado de doble femicidio. pic.twitter.com/QXBxKaK8bH — Los Primeros TV (@losprimerostuc) October 26, 2021

¿Qué padece el “hombre gato” y por qué hace maullidos?

La defensa legal del “hombre gato”, de 40 años, aseguró que su cliente, de origen israelí y quien también es exmilitar, tuvo afectaciones en su psiquis por los horrores de la guerra.

De acuerdo con agencias de noticias locales, el “hombre gato” padece el delirio de transformación corporal, o mejor conocida como zoantropía, que es la idea delirante de haberse transformado en un animal o que pudo transformarse en un animal.

Antes de cometer los feminicidios, el “hombre gato” vivía con 37 gatos a quienes trataba como si fueran sus hijos, por lo que su defensa legal pedirá que se le declare la inimputabilidad para que sea enviado a un hospital neuropsiquiátrico en Argentina.

A pesar de los maullidos, el “hombre gato” será juzgado por 12 personas que conforman el jurado y en caso de que se le encuentre culpable del asesinato de su mamá y su tía podría recibir cadena perpetua.