VIDEO: Rescatan a hombre que intentaba lanzarse de un puente en Venustiano Carranza, CDMX

Momentos de tensión se vivieron en la alcaldía Venustiano Carranza tras captar a un hombre intentando arrojarse de un puente peatonal en CDMX.

Intento de suicidio en puente de Venustiano Carranza
Seguridad

Escrito por:  Iveth Ortiz

Las alertas se encendieron en la Ciudad de México (CDMX), luego de que un hombre fuera captado sobre un puente peatonal con aparente intención de arrojarse al vacío, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Evitan suicidio en puente de Venustiano Carranza, CDMX

En videos difundidos, primero se observa al hombre amenazando con suicidarse sobre el paso peatonal ubicado en el cruce de Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Cecilio Róbelo, en la colonia Jardín Balbuena.

En otras imágenes, es captado suspendido de la estructura tubular del puente, mientras paramédicos y rescatistas intentan convencerlo de ponerse a salvo.

De acuerdo con información oficial, el sujeto se encontraba en una situación emocional vulnerable y presentaba heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que su estado generó alarma entre las autoridades.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos del ERUM y personal de Bomberos de la Ciudad de México, coordinaron las maniobras para evitar que el hombre cayera.

Así fue el rescate en Venustiano Carranza

Los bomberos colocaron una unidad con escalera telescópica debajo del puente, mientras que los rescatistas del ERUM subieron por la parte exterior de la estructura.

Con técnicas de salvamento urbano, aseguraron al hombre con cuerdas y un arnés, logrando ingresarlo nuevamente al interior del puente sin que se registrara un percance.

Una vez a salvo, el hombre, de 39 años de edad, fue valorado por paramédicos, quienes detectaron heridas punzocortantes en pómulo izquierdo, dos en el cuello del lado izquierdo y dos en muñeca izquierda y derecha de aproximadamente de cuatro centímetros.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las causas que llevaron al hombre a colocarse en esa situación de riesgo.

Línea de Prevención del Suicidio en CDMX: cómo pedir ayuda

El Gobierno de la Ciudad de México recordó que existe la Línea de Prevención del Suicidio, un servicio gratuito de apoyo emocional para personas que atraviesan momentos difíciles, ansiedad o pensamientos de autolesión.

Los números: *0311 y 55 5658 1111, están disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

El servicio ofrece:

  • Atención psicológica inmediata
  • Acompañamiento emocional
  • Seguimiento terapéutico
  • Orientación profesional
