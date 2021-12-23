Hombre muere al escalar el monte Whitney en California

Un hombre murió cuando intentaba escalar el monte Whitney en el este de Sierra Nevada, California, Estados Unidos. Las autoridades adelantaron que las severas condiciones de tormenta pudieron causar la muerte del montañista.

Eric Goepfert, de 50 años de edad, planeó el viaje al monte Whitney, donde permanecería cinco días y cuatro noches, sin embargo, en la fecha que estableció para su regreso no llegó a casa, por lo que su esposa se comunicó con las autoridades locales.

La policía de Inyo comenzó la búsqueda del hombre en el monte Whitney y sus alrededores, dos días después hallaron el cuerpo de Goepfert bajo la nieve en la base de Ebersbacher Ledges, informó la oficina del sheriff del condado a través de un comunicado.

Los rescatistas indicaron que el hombre pudo experimentar dolores de cabeza y náuseas, síntomas del mal agudo de montaña, además, las fuertes tormentas que azotaron la Sierra Oriental, la nieve, los fuertes vientos y las bajas temperaturas pudieron provocar que cayera 30 pies, alrededor de nueve metros.

El Monte Whitney es un macizo granítico con una altura de 4421m, la más elevada de los 🇺🇸 continentales (exceptuando Alaska y Hawái). Se encuentra en la cordillera de Sierra Nevada



La montaña recibió su nombre de Josiah Whitney, jefe del departamento de #geología de California pic.twitter.com/52D4sEw1K0 — Germán S.G. (@ingeododo) August 12, 2020

Otros accidentes en el monte Whitney en California

El monte Whitney es considerado el pico más alto en Sierra nevada, de acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales. Se encuentra en el límite del Parque Nacional Sequoia y el Bosque Nacional Inyo, en California, Estados Unidos.

El monte Whitney tiene una altura de cuatro mil 420 metros. El monte Whitney es uno de los mayores atractivos para senderistas y montañistas, sin embargo, ha cobrado la vida de miles de personas.

El accidente más reciente, fue hace un año, cuando una enfermera cayó del monte Whitney y quedó varada durante dos días bajo la nieve, a pesar de ello, los rescatistas la hallaron con vida, pero muy débil, por lo que murió al llegar al hospital.

Familiares y amigos se sumaron a las brigadas de búsqueda hasta que encontraron a la enfemera en el monte Whitney.

