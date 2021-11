Alpinista rescata a perro que tenía un mes perdido en Pico de Orizaba

Un alpinista lideró un grupo de personas que rescataron a “Canelo”, un perro que llevaba un mes perdido en el Pico de Orizaba, en Veracruz, entre la nieve y temperaturas de menos de 20 grados.

El alpinista Hilario Aguilar encabezó un grupo de 30 montañistas que subieron a la cima del Pico de Orizaba con la tarea de rescatar al perro, después de enterarse de que el animal llevaba varios días en el volcán.

Hilario Aguilar publicó en su cuenta de Facebook que él supo del perro “Canelo” a través de redes sociales, donde otros montañistas compartieron que habían visto al can en la cumbre del Citlaltepetl y que lo veían mal; sin embargo, por lo difícil de la bajada no lo podían ayudar, además de que el animal no se dejaba agarrar.

El alpinista junto con la escuela de Alta Montaña de Club Alpino Mexicano subieron por el extremo sur del volcán y hallaron al perro en malas condiciones, pues estaba desnutrido, con los ojos rojos y una patita lastimada.

“Al llegar a la cima ahí estaba el famoso “Canelo”, lo acaricie y sentí que respondió al lenguaje de humano, mis amigos sacaron comida y le dimos, tenía mucha hambre. Un amigo guía de tlachichuca sacó un termo con agua y casi se la terminó”, relató el alpinista en su red social.

Alpinista rescata a perro en el Pico de Orizaba

Hilario añadió que se tomaron un tiempo para ganarse la confianza del perro y poderlo bajar; pero al momento de iniciar el descenso el animal se jaloneaba, lo que ponía en riesgo a los alpinistas.





Por lo que mejor optaron por mete al perro dentro de una mochila y cargarlo para iniciar el descenso, “después de mucho trabajo y esquivar mordidas que nos aventaba, pudimos meterlo a la mochila y solo su cabeza quedó saliendo”.

El alpinista explicó que el descenso de Pico de Orizaba fue complicado por las condiciones de la montaña, pues en algunas partes había arena cristalizada, en otras había nieve muy dura, mientras que en la parte baja la nieve era muy floja, lo que ocasionó que los rescatistas se cayeran en varias ocasiones.

Finalmente, el grupo de alpinista llegó al refugio junto al perro . “Canelo” fue puesto en adopción por parte de una asociación que se dedica al rescate de perros de la callejeros.

La misma asociación se encargó de revisar las condiciones en las que se encontraba el perro después de pasar un mes perdido en la cima de Pico de Orizaba.