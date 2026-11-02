Tragedia en Iztapalapa: Hombre muere tras ser atropellado por un presunto taxi; el responsable se dio a la fuga

Un hombre de aproximadamente 45 a 50 años de edad, perdió la vida tras ser atropellado en las calles Guerra de Reforma, casi con Batalla de Loma Alta, en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Al parecer, el supuesto responsable logró darse a la fuga tras el trágico accidente en Iztapalapa.

Un presunto taxi lo atropelló y huyó: Así ocurrió el trágico accidente en Iztapalapa

Los primeros reportes indican que la víctima cruzaba la calle cuando un auto, con características similares a las de un taxi de la Ciudad de México, lo atropelló. Tras el accidente el conductor se dio a la fuga, por lo que se desconoce su identidad.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, junto con paramédicos quienes certificaron el fallecimiento de la persona de 45 a 50 años de edad.

Peritos de la fiscalía realizaron el levantamiento de cuerpo, trasladándolo a la Coordinación Territorial correspondiente.

Sin identificar ni aviso a familiares: La situación tras la muerte del hombre en Leyes de Reforma

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima del atropellamiento; tampoco se sabe si los familiares del sujeto ya fueron informados sobre su descenso.

Hombre muere tras ser atropellado por un presunto taxi en Iztapalapa|AZTECA NOTICIAS

¿Qué hacer en caso de un atropellamiento en calles de CDMX?

En caso de un atropellamiento en la CDMX, mantén la calma y realiza tres acciones clave: llama al Servicio de Emergencias 911, no muevas a la persona lesionada y asegura la zona para evitar otro incidente.

Recuerda dar la ubicación exacta, proporcionando la calle, número y alcaldía, además del estado aparente de la víctima del grave accidente.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.